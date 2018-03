Sword Art Online: Fatal Bullet – Season Pass näher vorgestellt

Sword Art Online: Fatal Bullet wird demnächst einen Season Pass spendiert bekommen. Darin enthalten sind neben der ersten Erweiterung „Ambush Of The Imposters„, ebenfalls die beiden Zusatzinhalte „Betrayal Of Comrades“ und „Collapse Of Balance“. Einen Preis für den Season Pass selbst gab man bislang noch nicht bekannt.

Abseits davon sprach Bandai Namco ebenfalls erstmals über den DLC „Ambush Of The Imposters“. Hier sollen Spieler mit Dyne, Yamikaze und Musketeer X aus Alternative Gun Gale Online neue spielbare Charaktere erhalten. Zudem werden die Spielmodi ‚Bullet of Bullets‘ sowie eine 4vs4-Deathmatch-Variante zur Verfügung stehen.

Mit „Betrayal Of Comrades“ und „Collapse Of Balance“ erhaltet ihr zudem die spielbaren Charaktere Clarence, Shirley, Alice und Eugeo.