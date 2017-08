Switch – Trailer stellt „Nindies“ vor

Seit dem Release der Nintendo Switch im März, hat sich die Liste der verfügbaren Spiele stetig vergrößert. Nicht nur große Blockbuster-Titel wie Zelda: Breath of the Wild oder Splatoon 2 fanden seitdem ihren Weg in die Regale der Händler. Vor allem Indie-Entwickler sind aufmerksam auf Nintendos Hybrid-Plattform geworden. Deshalb sind seit März wirklich einige Indie-Games im eShop erschienen. Nintendo hat den Trend inzwischen wohl auch erkannt und will dem Ganzen ein wenig unter die Arme greifen. Deshalb gibt es jetzt einen ersten Trailer zu den kommenden „Nindies“.

Da ist für jeden Switch-Spieler was dabei

Nindies ist die liebevolle Abkürzung für „Indie Spiele für Nintendo-Konsolen“. Mit dieser Initiative will sich Nintendo Indie-Publishern öffnen und ihnen dabei helfen, ihre Spiele zu Verwirklichen. Damit tut sich der Gigant nicht nur selbst etwas Gutes, sondern ermöglicht auch vielen kleinen Entwicklern eine Chance auf den Durchbruch. Wir finden das Engagement wirklich klasse und freuen uns definitiv auf die kommenden Nindies. Apropos: Hierzu haben wir noch eine „kleine“ Liste, mit den Titeln für euch. Mit dabei sind unter anderem Steam World Dig 2, Flipping Death oder auch Owlboy. Aber lest am besten selbst. Den Trailer zur Ankündigung findet ihr über diesen Zeilen.

Hier sind die kommenden Nindies:

Shu

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Yoku’s Island Express

Away: Journey to the Unexpected

Nine Parchments

Flipping Death

Wargroove

Tiny Metal

Portal Knights

Aces of the Luftwaffe: Squadron

Semblance

Brawlout

Unbox: Newbie’s Adventure

Uurnog Uurnlimited

Flat Heroes

Hollow Knight

Battle Chasers: Nightwar

Owlboy

Huntdown

Constructor Plus

Lichtspeer: Double Speaer Edition

State of Mind

8-Bit Armies

World to the West

Rogue Trooper Redux

SteamWorld Dig 2

Was haltet ihr von Nintendos neuem Nindie-Projekt? Lasst es uns doch einfach in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf eure Meinungen.