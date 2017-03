Switch Or Die Trying – Platformer startet heute auf Steam

Threye Interactive hat heute ihren 2D-Puzzle-Platformer Switch Or Die Trying via Steam für den PC und MAC veröffentlicht. Der Titel kostet 9,99€ und ist mit einem 20%igen Rabatt in der ersten Woche ausgestattet. Passend dazu wurde natürlich auch ein Launch-Trailer veröffentlicht welchen ihr am Ende der News findet.

“‘Switch – Or Die Trying’ is our first project released globally and we are excited to see how players will respond to its unique concept and fun gameplay”, said Bharat Nag from Threye Interactive. “With minimalist 2D graphics and simple to learn gameplay, Switch – Or Die Trying might seem like an easy game, but don’t be fooled because the dynamic game mechanics create an exciting, tough to master experience that will keep players entertained for hours”!