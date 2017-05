Surviving Mars – Neue Aufbausimulation von Paradox angekündigt

Die Strategieexperten (Europa Universalis, Hearts of Iron, Stellaris) von Paradox Interactive haben sich mit Haemimont Games (Tropico, Victor Vran) zusammengetan und haben am Wochenende Surviving Mars angekündigt. Unsere Aufgabe besteht darin den namensgebenden roten Planeten zu kolonisieren, wir machen also den Mars fit für die Menschheit. Genremäßig gehört der Titel zur Aufbaustrategie. Das Spiel erscheint für den PC, MAC, Linux sowie XBox One und PS4.

Ankündigungstrailer:

Die Systemanforderungen:

PC:

Minimum:

OS: Windows 7 64-bit or newer, Processor: Dual-core CPU, Memory: 4 GB RAM, Graphics: 1 GB video RAM, Intel integrated video HD 4000 or higher

Recommended:

OS: Windows 7 64-bit or newer, Processor: Fast quad-core CPUs, Memory: 8 GB RAM, Graphics: 4 GB video RAM, GeForce 970-level GPU

Mac:

Minimum:

OS: OSX 10.9, Processor: Dual-core CPU, Memory: 4 GB RAM, Graphics: 1 GB video RAM, GeForce 600/AMD Radeon 7000 or higher

Recommended:

OS: OSX 10.9, Processor: Fast quad-core CPUs, Memory: 8 GB RAM, Graphics: 4 GB video RAM, GeForce 970-level GPU

Linux: