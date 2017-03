Surf World Series – Erstes Gameplay Video

Was fehlt der aktuellen Konsolengeneration immer noch am meisten? Genau, richtige Funsport-Titel. Der britische Indie-Entwickler Climax Studios hat dieses Problem offensichtlich erkannt und will mit Surf World Series nun buchstäblich hohe Wellen schlagen.

Egal ob auf der Straße, in waghalsiger Höhe oder auf vereisten Bergen, auch wenn Funsport-Spiele auf Playstation 4, Xbox One und Co. eher rar gesät sind, so findet sich mittlerweile doch mindestens ein halbwegs aktueller Vertreter für jede erdenkliche Plattform. Vorausgesetzt das Brett hat Rollen oder schlittert mit gewachstem Boden über kristallweißen Schnee.

Wer sich dagegen lieber ins kühle Nass stürzt, um mit dem Surfbrett meterhohen Wellen entgegenzupaddeln, hatte in den letzten Jahren wohl eine schwere Zeit. Die neuesten, virtuellen Ableger des Surfsports finden sich mit Transworld Surf und Kelly Slater’s Pro Surfer noch auf dem Gamecube, bzw. der Playstation 2.

Jetzt aber bitte nicht im salzigen Meer der Trauer versinken! Stattdessen: Auftauchen und die herbeieilende Hilfe der Baywatch und einer charmanten Pamela Andersen Climax Studios in Empfang nehmen. Das britische Entwicklerteam bastelt nämlich seit geraumer Zeit an Surf World Series, das adrenalingeladenen Arcade-Spaß unter den Füßen eines Surfboards verspricht.

Surf World Series soll noch in diesem Jahr für Playstation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es leider nicht, dafür garantiert der erste Gameplay Trailer bereits atemberaubende Kulissen an den Küsten Portugals und den sonnigen Stränden Hawaiis, einen interessanten Charaktereditor, 45 Herausforderungen für Solo-Wellenreiter und sogar drei Multiplayer-Modi, in denen bis zu 15 Spieler online gegeneinander antreten dürfen. Ranglisten und das Freischalten neuer Charakter-Objekte spielen dabei eine zentrale Rolle.

Leider scheinen es keine Lizenzen ins Spiel geschafft zu haben. Dabei sind die für die richtige Immersion in einem Funsport-Spiel doch eigentlich unverzichtbar. Es ist aber durchaus anzunehmen, das dies eine bewusste Entscheidung aus Kostengründen ist, da es sich bei Surf World Series natürlich um einen Indie-Titel handelt, der höchstwahrscheinlich nur als digitaler Download für schätzungsweise knapp 20 Euro angeboten wird.

Am besten aber, ihr verschafft euch einen eigenen Eindruck über Surf World Series, das im kommentierten Gameplay Video eine wirklich sympathische Figur macht.

Was meint ihr? Endlich wieder virtuell surfen ohne dabei den Browser zu öffnen oder unnötiges Arcade-Game mit langweiligem Nischen-Sportart-Setting? Schreibt es uns in die Kommentare!