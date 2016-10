Super Dungeon Bros – Zum Release auf der XBox One gratis

Wired Productions hat bestätigt, dass der Co-op-Dungeon-Brawler Super Dungeon Bros zum Launch für Spieler mit Xbox Live Gold Account kostenlos über das Gold Programm der Xbox One gespielt werden kann. Super Dungeon Bros erscheint am 01. November für Xbox One und andere Plattformen.

Für alle Spieler, die es nicht erwarten können sich in die in die brotastische Action zu stürzen, darunter die Millionen von Spielern, die Super Dungeon Bros kostenlos zum Launch herunterladen können, haben Wired Productions und der Entwickler React Games vier neue Waffen-Trailer veröffentlicht:

„React Games hat einen Titel erschaffen, der Spieler, die auf actionreiches Co-op-Gameplay gewartet haben, sofort in seinen Bann schlägt und dabei für jeden etwas bietet – egal ob man gemeinsam auf dem Sofa sitzt oder online mit Freunden aus aller Welt spielt“, sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. „Wir freuen uns, dass wir Super Dungeon Bros über das Games With Gold Programm so vielen Spielern zugänglich machen können. Macht euch bereit mit uns den 1. November zu rocken!“

Im stark Multiplayer-fokussierten Super Dungeon Bros wird eine Band aus Heavy Metal Helden gegründet, um eine ganz besondere Aufgabe für die Götter des Rock zu erfüllen. Ihre Mission ist es, durch das Fantasy-Reich von Rökheim zu reisen, epischen Loot zu ergattern, Horden von Untoten zu vermöbeln und die Legende längst vergessener Rockstars aus dem Fabelreich zu enthüllen.

Packende Action und Abenteuer, die auch kräftig die Lachmuskeln anstrengen werden, warten auf die Fans On- und Offline mit bis zu vier weiteren “Bros”. Sie können ihre Freunde auf weit entfernte Vorsprünge und Fallenauslöser werfen oder für die ultimative „Bro-Op“-Offensive ihre besten Tag-Team-Taktiken auspacken.

Drei einzigartige und herausfordernde Welten warten auf die Mutigen, während sie Rökheim erkunden und tief in die Welten von Cryptheim (einem gigantischen unterirdischen Dungeon-Komplex), Chillheim (einer Brauerei, errichtet auf einem natürlichen Brau-Geysir) und Bogheim (einem wuchernden Jungle voller giftiger Pflanzen und Tiere) eintauchen. Dank einer KI-gesteuerten Zufallsgenerierung und dadurch endlosen Kombinationsmöglichkeiten, werden die Spieler niemals den gleichen Dungeon zweimal rocken.