Super Dungeon Bros – Trailer & Infos zum Rockmusik-Co-Op-Dungeon-Brawler

Are you Ready2Rock? Mach dich auf ein Date mit den Dungeon Bros bereit. Wired Productions gibt heute bekannt, dass der Rockmusik-Co-Op-Dungeon-Brawler Super Dungeon Bros weltweit am 01. November 2016 als Box und digital für Xbox One, PS4 und auf Steam (für Windows PC) zu einem Preis von erscheint.

Um die langerwartete Ankunft von Heavy Metal-Helden wie Axl, Lars, Freddie und Ozzie gebührend zu feiern, beleuchtet ein neuer Trailer die bombastische Hintergrundgeschichte von Super Dungeon Bros und liefert schon einmal einen Vorgeschmack worauf sich die Spieler freuen können:

„Super Dungeon Bros ist unser erster Vorstoß in den Bereich der Konsolenspiele und unser Studio hat sich sofort in die Arbeit an diesem Titel verliebt”, so Brad Moss, President von React Games. “Wir freuen uns unglaublich, das Releasedatum bekanntgeben zu können und unser Spiel endlich in den Händlerregalen liegen zu sehen. Wired Productions waren in der gesamten Zeit ein fantastischer Partner und ohne deren Unterstützung wäre dies alles niemals möglich gewesen. Lasst den 1. November kommen!”

„Es war eine großartige Erfahrung mit einem Studio an ihrem allerersten Multiformat-Titel zu arbeiten und wir fühlen uns geehrt, ein Teil dieser Arbeit zu sein”, sagt Leo Zullo, Geschäftsführer von Wired Productions. „Super Dungeon Bros weltweit als Box und Digital in den Handel zu bringen ist auch ein Zeugnis dafür, wie sehr wir an den Erfolg dieses Titels glauben.”