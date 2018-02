Super Bowl LII Gewinnspiel – Wir hauen dreimal Madden NFL 18 raus

Es ist wieder soweit. Am Sonntag steht das wohl größte Sportevent des Jahres an. Der Super Bowl LII 2018 sucht einen Sieger zwischen den Philadelphia Eagles und den New England Patriots. Dank der Zusammenarbeit mit unseren Partner EA dürfen wir euch ein passendes Gewinnspiel dazu vorstellen. Dabei verlosen wir dreimal eine Madden NFL 18 Version (PC, PS4 oder Xbox One).

Und so macht ihr mit:

Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „SuperBowl" an mach-mit-bei@games-mag.de und nennt uns eure Wunschplattform sowie Adresse.

In der letzten Woche hat sich EA in Madden NFL 18 bereits an einer Prognose für das Super Bowl Finale gewagt und meint den Sieger vielleicht schon kennen zu können. Doch am Ende entscheidet es sich immer auf dem Platz. Ist zwar ein Spruch aus dem Fußball, aber er passt auch hier ganz gut.