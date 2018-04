Sunset Overdrive – So steht es um ein Xbox One X-Update

Mit Sunset Overdrive stand bereits damals zum Start der Xbox One ein Action-Titel aus dem Hause Insomniac Games in den Startlöchern, welcher in der Fachpresse hervorragende Wertungen kassierte. Ein Grund mehr, dass sich Fans nun endlich eine optimierte Fassung des Action-Blockbusters wünschen, die eben auch an die Xbox One X angepasst ist. Zu den Wünschen der Fans äußerte sich nun Entwickler Insomniac Games in Person von Community Director James Stevenson.

Stevenson erklärt dabei ausführlich, dass ein Update, welches Verbesserungen für Xbox One X-Besitzer mit sich zieht, gar nicht so leicht umzusetzen wäre. Demnach habe sich nicht nur die Engine weiterentwickelt, dem Entwickler fehlt auch schlichtweg an Ressourcen um Sunset Overdrive neu aufzubauen. Hinzu kommt, dass man im Haus selbst gerade mit dem kommenden Marvel’s Spider-Man beschäftigt ist.