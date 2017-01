Suda51 ist sehr an Nintendo Switch interessiert

Wer Suda51 kennt, weiß dass er für etwas speziellere Spiele, wie No More Heroes oder Killer 7 steht. Im Moment arbeitet sein Team an einem Remaster seines ersten Spiels The Silver Case.

Ein neues Suda51-Spiel auf der Switch?

Doch was macht man danach? In einem Interview ließ er durchblicken, dass er sehr an der Nintendo Switch interessiert ist. Und sich schon darauf freut, herauszufinden welche neuen Möglichkeiten die Konsole bieten wird. Es ist zwar nur Spekulation aber man kann sich früher oder später bestimmt auf ein Suda51-Spiel für Nintendos neue Konsole freuen.

Wir teilen natürlich seine Vorfreude auf die neue Konsole und freuen uns bereits auf die Präsentation am Freitag!