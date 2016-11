Subsiege – Registriert euch für das Community-Event am Wochenende

Am kommenden Wochenende, dem 19.-20. November, findet ein großes Online Community Event für Subsiege– sowohl Medienvertreter, als auch alle interessierten PC-Spieler sind herzlich eingeladen.

Subsiege ist eine Kombination aus MOBA und Echtzeitstrategiespiel und spielt in einer vor Gefahren strotzenden Unterwasserwelt. In den kurzen, actionlastigen 16-Spieler-Matches entstehen immer wieder neue Bündnisse. In der Basis kann jeder Spieler seine Units mit zuvor gesammelten Ressourcen verbessern, bevor er sich wieder in die Schlacht wirft. Auch das Schlachtfeld selbst birgt seine Gefahren, darunter giftige Korallen, gefährliche Creeps und gigantische Seemonster. Sämtliche Gefahren lassen sich jedoch auch taktisch im Kampf gegen feindliche Units nutzen.

Das Entwicklerteam von Icebird Studios hat das extrem hilfreiche Feedback der gamescom-Besucher genutzt und Subsiege in vielerlei Hinsicht verbessert. Um nun das Spiel in seiner aktuellsten Form der Presse, wie auch interessierten Endkunden zu präsentieren, werden am 19. und 20. November die Server hochgefahren und ein Online-Turnier mit tollen Gewinnen veranstaltet.

Der Dank gebührt dabei vor allem dem deutschen 360 ESPORT Magazin für seine großzügige Unterstützung. Über diesen Link können interessierte Spieler per Steam Event-Key einen kostenlosen Zugang ergattern.