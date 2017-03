Styx: Shards of Darkness – Neuer Trailer mit Pressezitaten

Vor knapp einer Woche hat Focus Home Interactive mit Styx: Shards of Darkness den zweiten Teil ihrer Fantasy-Stealth-Adventure-Reihe veröffentlicht. Die Wertugen der Presse fielen bisher recht positiv aus. Um das den unschlüssigen Spielern näher zu bringen, hat man heute einen neuen Trailer veröffentlicht. In diesem werden viele Pressezitate eingeblendet.

Ein Trailer voller Meinungen

In Shards of Darkness schlüpfen wir erneut in die Rolle des ausgefuchsten Goblins Styx und müssen uns einer großen Aufgabe stellen. Aufmerksame Leser wissen, dass die wichtigste Pressemeinung noch aussteht – nämlich unsere. Diese wird aber in der nächsten Woche nachgereicht. Ein kleiner Stream ist auch in Planung.

Styx: Shards of Darkness“ erschien am 17. März 2017 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Jetzt gibt’s den neuen Trailer für euch.