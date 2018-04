Stronghold bald auf Konsole

Die britischen Burgen-Sim Entwickler Firefly Studios haben soeben angekündigt, dass der 3D Fan-Favorit Stronghold 2 nächstes Jahr seinen Weg zur SEGA Dreamcast Konsole finden wird. Stronghold 2 für Dreamcast, das komplett remastered Demake des Originals, bietet stechend scharfe 640×480 Pixel und beinhaltet alle originalen Features, online-Spiel und mehr:

In dem Ankündigungsvideo zeigt dir Firefly’s Maxwell Chuggerton die Features der brandneuen Version. Die Burgensimulation nimmt damit bald ihren Platz neben einer riesigen Auswahl an Klassikern dieser unvergesslichen Konsole ein. Stronghold 2 for Dreamcast ist das erste der Stronghold-Spiele, das es auf Konsolen schafft, und läuft schon jetzt stabil auf dem seltenen Windows CE der Dreamcast.

„Der Entschluss, unser Lieblings-Stronghold auf die Dreamcast zu bringen, war ein einfacher“, sagt Maxwell Chuggerton, ein Mann vieler Talente bei Firefly Studios. „Ich will eine Belagerung erfolgreich beenden und meinen Gegner dann sofort über E-Mail für seine Niederlage demütigen. Auf welcher anderen Konsole kann man so etwas machen, während man gleichzeitig eine Angel hält?“

Sir William und anderen Fan-Favoriten unter den Stronghold Charakteren werden der bunten Welt blauer Igel, stoischer Kampfkünstler, rhythmischer Affen und Rollschuh-Grafitti-Sprüher 2019 beitreten. Die heutige Enthüllung ist nur die erste von vielen, in denen Firefly Einblicke in die Entwicklung für die SEGA Dreamcast gibt. Während das heutige Video die immense grafische Arbeit zeigt, die in die remastered Version hineingegangen ist, werden die nächsten Videos im Laufe der nächsten Monate die einzigartigen Konsolen-Controls vorstellen.

Als Stronghold Spiel für alle Gamer wird Stronghold 2 für Dreamcast sowohl die Angel, als auf die Lightgun von Release an supporten. Friedliche Bauern können entspannt nach Nahrung fischen, um ihre Untertanen zu füttern, und kriegerische Feldherren können mit dem Finger am Abzug Katapulte und Triböcke auf die feindlichen Burgmauern feuern.

Stronghold 2 für Dreamcast wird am 1. April 2019 im Einzelhandel deines Vertrauens zu kaufen sein.