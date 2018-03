Street Fighter – TV-Serie im Anmarsch

Street Fighter könnte demnächst eine neue Verfilmung in Form einer TV-Serie erhalten. Dies gaben zumindest die Mannen hinter dem Online-Magazin Deadline unlängst bekannt. Diese berufen sich auf diverse Informationen, die ihnen zugetragen wurden. Demnach soll erneut das Unternehmen Entertainment One an der Produktion der Serie beteiligt sein. Diese haben bereits zuvor an „Street Fighter: Assassin’s Fist“ mitwirkt.

Die neue TV-Serie soll sich die Geschichte hinter Street Fighter II genauer vornehmen. So kündigte man an, dass sich alles um das World Warrior Fighter Turnier drehen würde, auf dem Ryu, Ken, Guile und Chin-Li versuchen den Schurken M.Bison zu erledigen.

Sowohl über den Start der Serie als auch über die Besetzung ist bislang nichts konkretes bekannt.