Stories Untold – Demo veröffentlicht, 25% Rabatt am Wochenende

Die unabhängigen Entwickler von No Code und das wirklich leicht zu verängstigende Spiele-Label Devolver Digital haben heute eine Demo des von Kritikern durchaus gelobten Stories Untold veröffentlicht. Die Demo enthält mit The House Abandon das erste Kapitel des Adventures und wer sich erfolgreich durchgegruselt hat, der kann sich das Spiel das ganze Wochenende über mit 25% Rabatt kaufen.

“Normalerweise habe ich so gar kein Verlangen, den schmutzigen und ungewaschenen Horden an Spielern auch nur den kleinsten Gratisinhalt zu geben,” erklärt sich Devolver Digital CFO Fork Parker. “Allerdings wird selbst diese kleine Kostprobe von Stories Untold dazu führen, dass Spieler das vorher konsumsierte Mountain Dew direkt wieder in ihre Hose absondern und dann mit Geld in der Hand zu uns zurückkriechen, um sich mehr von Stories Untold zu kaufen.“