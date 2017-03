Steep – Am Wochenende kostenlos ausprobieren

Steep kann am Wochenende beim Free Weekend kostenlos ausprobiert werden. Egal ob auf PC, Playstation 4 oder Xbox One. Ab sofort dürft ihr euren virtuellen Schneeanzug anziehen und in die verschneiten Berge von Alaska und Co. losziehen. Die Xbox One Version ist bis zum 13.3 um 09:00 Uhr kostenlos spielbar. Die PC und Playstation 4 sogar bis zum 13.3 um 19:00 Uhr.

