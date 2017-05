Steam Sale #1 – Devolver mit Shadow Warrior, Broforce & Co.

Das Devolver Digital Publisher Weekend hat mit seinen großzügigen Rabatten auf Devolver-Spiele bei Steam die Herrschaft übernommen. Damit rücken plötzlich Spiele in den Fokus, die man eigentlich nie kaufen wollte – und das sogar seinen Eltern versprochen hatte. Jetzt kann man alle die Aussagen vergessen und einfach alles von Devolver Digital für einen Bruchteil des Preises erstehen.

Bei dieser jährlich stattfindenden und trotzdem überaus überraschenden Preisaktion geht es geradezu elektrisierend zu – denn Überflieger wie Enter the Gungeon, The Talos Principle, Shadow Warrior 2, Broforce und die sagenhafte Hotline Miami-Serie gibt es ja nicht an jeder Ecke. Also zumindest nicht zu diesen Preisen.

Dazu kommen die Serious Sam VR-Spiele, ein seltsames Game mit Schwänzen und Ärschen, zwei Dating-Spiele mit Vögeln und das durchaus intensive Stories Untold. Dazu noch die Indie-Perlen Mother Russia Bleeds, Dropsy und Okhlos – alles gute Spiele. Block’hood und Spaceplan wären auch ein Tipp. Falls man Gewalt jetzt nicht so geil findet.

Das sagt der CFO:

“Denk mal dran, was du damals und eigentlich immer, wenn wir ein neues Spiel veröffentlicht haben, gesagt hast – von wegen ‘Das Spiel hole ich mir… aber eben erst später, wenn es mal im Angebot ist’ und solche Sachen,” fügt Devolver Digital CFO Fork Parker hinzu. “Jetzt wäre es dann mal an der Zeit, dein Geld in Richtung meiner Geldbörse zu schieben.”

