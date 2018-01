Steam – ‚Lunar New Year Sale‘ möglicherweise im Februar

Nachdem die Vertriebsplattformen wie GOG.com oder Humble Store bereits im aktuellen Jahr gut vorgelegt haben, könnte nun auch Valves Dienst Steam nachziehen: Der nächste Sale könnte demnach bereits in den kommenden Wochen anstehen.

So berichtet Steam Database derzeit darüber, dass im Februar 2018 der ‚Lunar New Year Sale‘ anfallen könnte. Die Mannen hinter Steam Database beziehen sich dabei vor allem darauf, dass durch die Einführung von Steam Direct es um einiges leichter geworden ist Informationen der Steam-Datenbank zu entnehmen. So soll der ‚Lunar New Year Sale‚ am 15. Februar starten und bis zum 19. Februar 2018 anhalten.

Bislang hat Valve sich noch nicht offiziell zu diesen Aussagen geäußert.