Steam – Games From Denmark Sale gestartet

Valve hat auf der hauseigenen Vertriebsplattform Steam einmal mehr zum Sale ausgerufen. Dieses Mal stehen aber insbesondere Videospiele aus Dänemark im Fokus.

Im Rahmen des sogenannten Games From Denmark Sale könnt ihr ab sofort jede Menge Geld sparen. Der Sale läuft noch bis zum morgigen Freitag um 19 Uhr und bringt so manchen Klassiker mit sich, darunter diverse ältere Hitman-Spiele, Stikbold, Jagged Alliance: Flashback oder Wartile. Weiterhin können sich Schnäppchenjäger über Rabatte auf A Hat in Time (19,59 Euro), Echo (15,40 Euro), Inside (9,99 Euro) oder die Game of the Year Edition von Hitman (30,45 Euro) freuen.

Zum Steam-Sale geht es hier entlang.