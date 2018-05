Steam – Diese zwei Spiele könnt ihr euch gerade kostenlos sichern!

Passend zum bevorstehenden Steam Summer Sales scheint Valve die Spieler und Nutzer von Steam noch einmal belohnen zu wollen. So kündigte der Konzern an zwei Spieletitel derzeit an die Fans zu verschenken.

Bei dem ersten Titel handelt es sich um das klassische Action-Spiel Oddworld: Abe’s Oddysee. Bis wann ihr den Titel kostenlos herunterladen könnt, ist derzeit leider nicht bekannt. Wenn ihr das Angebot wahrnehmen wollt, solltet ihr euch somit beeilen.

Das zweite kostenfreie Spiel ist Yet Another Zombie Defense. Bis 19 Uhr am heutigen Tag habt ihr noch Zeit um euch das kostenlose Action-Spiel zu sichern.