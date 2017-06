State of Decay 2 – Zombie-Überlebenskampf in 4K

Nach der E3 im letzten Jahr war es recht still um das Zombie-Survival-Game State of Decay 2. Tja, zum Glück ist die E3 momentan wieder im vollen Gange. Und deshalb gibt es auch wieder neues Material! Gestern Abend wurde im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz ein recht langer Gameplay-Trailer gezeigt.

In State of Decay 2 bekämpfen wir Zombies in 4K

Neben Einblicken in das Gameplay wurde auch bekanntgegeben, dass wir in 4K gegen die Zombie-Horden antreten dürfen. Das Spiel knüpft wohl auch, mehr oder weniger, nahtlos an das Ende des Vorgängers an.

Das ganze Video könnt ihr euch über diesen Zeilen anschauen. Sobald es etwas Neues gibt, werden wir euch natürlich informieren,