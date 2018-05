State of Decay 2 – Technische Beta angekündigt

Der offizielle Release von State of Decay 2 nähert sich mit großen Schritten, nichtsdestotrotz dürfen Interessierte bereits vorher Hand an den Action-Titel aus dem Hause Undead Labs legen. So gab Microsoft in zusammenarbeit mit dem Entwickler unlängst bekannt, dass man eine technische Beta-Phase planen würde.

Ein konkreter Termin für die Testphase selbst steht derzeit noch nicht fest. Diese soll aber sobald wie möglich über die Bühne gehen. Die verfügbaren Plätze für die Xbox One-Version sind derzeit bereits restlos ausgebucht. Für den PC können sich Spieler zurzeit aber noch registrieren. Unter folgendem Link findet ihr das Kontaktformular.

State of Decay 2 erscheint am 22.Mai 2018 für den PC und Xbox One.