State of Decay 2 – Systemanforderungen bekannt

Mit State of Decay 2 steht bei Entwickler Undead Labs bereits der Nachfolger zum populären Action-Adventure aus dem Jahre 2013 in den Startlöchern. Passend zum baldigen Release am 22. Mai 2018, sprach man nun erstmals über die Anforderungen an euren persönlichen Heimcomputer. Dieser fallen allerdings recht moderat aus.

Im folgenden findet ihr die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für State of Decay 2:

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 10

Architektur: x64, X64

DirectX: Version 11

RAM: 8 GB

Grafikspeicher: 2 GB

Prozessor: AMD FX-6300 | Intel i5-2500 @ 2.7GHz

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7870

Empfohlene Systemkonfiguration