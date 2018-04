State of Decay 2 – Neues Gameplay-Video veröffentlicht

Entwickler Undead Labs hat ein neues Gameplay-Video zum Survival-Titel State of Decay 2 veröffentlicht. Der Trailer gibt dabei Einblicke in die Charakterauswahl, den Basisbau, Kämpfe sowie Umgebungen.

In State of Decay 2 muss der Spieler einen eigenen Unterschlupf aufbauen, Bewohner rekrutieren und so die Menschen vor der Zombie-Invasion retten. Es gilt Wachtürme zu errichten, Vorräte zu besorgen und die Arbeitsteilung in eurem Lager zu übernehmen.

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai für Xbox One und Windows 10.