State of Decay 2 – Inhalte der Ultimate Edition bekannt

Mit State of Decay 2 erscheint bereits Ende Mai das Sequel zum populären Survival-Action-Titel aus dem Jahre 2013. Bereits vor einigen Tagen stelle Undead Labs die Standard Edition zum Spiel vor, die mit einem Preis von 29,99 Euro zu Buche schlagen wird. Nun verlor man ebenfalls einige Worte über die 49,99 Euro teure Ultimate Edition.

Dabei haben Käufer der Ultimate Edition den Vorteil früher auf das Spiel zugreifen zu können. Statt dem 22. Mai dürfen diese bereits am 18. Mai Hand an State of Decay 2 legen. Weiterhin dürft ihr euch über die DLC-Pakete „Independence Pack“ und „Daybreak Pack“ freuen. Außerdem erhaltet ihr zudem noch die Year One Survival Edition des Vorgängers für die Xbox One dazu.