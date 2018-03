State of Decay 2 – Gibt es Mikrotransaktionen?

Nachdem nun bereist das offizielle Releasedatum zu State of Decay 2 sowie dessen Preis bekannt gegeben wurde, machen sich erneut Gerüchte in Fankreisen breit. So wird derzeit spekuliert, ob der Zombie-Survival-Titel sich zusätzlich durch Mikrotransaktionen finanzieren will. Insgesamt kostet die Standard-Version von State of Decay 2 lediglich 30 Euro was eine Vermutung von weiteren Einnahmequelle nahelegt.

Nun äußerte sich Entwickler Undead Labs direkt zurück und beruhigte die Community. So habe man keinerlei Mikrotransaktionen oder Lootboxen ins Spiel integriert udn wolle dies in Zukunft auch nciht nachholen. DLC’s werde es aber im Verlauf der Zeit nach der Veröffentlichung geben, auf weitere Einnahmequellen verzichte man aber.

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai 2018 für PC und Xbox One.