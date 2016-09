State of Decay 2: Keine MMO-Features

Die Jungs und Mädels von Undead Labs lieferten mit dem Survival-Abenteuer State of Decay einen echten Überraschungshit ab. Zwar hatte der Titel mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen, doch er konnte mit einer Mischung aus Survival- und Rollenspiel-Elementen lange unterhalten.

Auf der diesjährigen E3 in Los Angeles kündigten dke Entwickler dann mit State of Deca 2 den offiziellen Nachfolger an, der nächstes Jahr für die Xbox One und den PC erscheinen soll. Der Nachfolger soll zwar Koop-Elementen bieten, trotzdem soll es keine MMO-Features geben.

Die Frage kam auf, da der Entwickler Undead Labs vor einigen Jahren an einem Zombie-MMo namens Class4 arbeiteten. Jeff Strain von Undead Labs stellte jetzt klar, dass es keine Features aus dem MMO in State of Decay 2 schaffen werden:

„Wie ihr sicherlich wisst, verändert sich diese Industrie sehr schnell. Der Geschmack der Spieler ändert sich schnell und daher muss man anpassungsfähig sein. Das Beste, was wir machen können, ist ein Spiel zu entwickeln, dass sich die Menschen wünschen. Und nicht etwas, von dem wir denken, dass es cool ist.“

Desweiteren sagte er: „Meiner Meinung nach sind die Menschen erleichtert, dass es ein kooperativer Multiplayer-Titel ist. State of Decay 2 ist kein MMO. Es ist auch kein auf Mikrotransaktionen basierendes Free2Play-Spiel. Wir möchten den Spielern das Gameplay bieten, das sie haben möchten, und dieses vertiefen, erweitern und verbessern. Das ist nicht Class4, es ist State of Decay 2. Class 4 war etwas, das wir 2009 machen wollten.“