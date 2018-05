Stardew Valley – Multiplayer-Modus startet in die Beta

Das lang erwartete Multiplayer-Update zum Bauernhof-Simulatior Stardew Valley befindet sich ab sofort in der Testphase. Die Beta steht dabei allen interessierten Steam-Spielern ab sofort zur Verfügung, die GOG-Version soll in einigen wenigen Tagen ebenfalls folgen. Um an der Beta teilzunehmen, müsst ihr nichts weiter tun als in den Einstellungen des Spiels den Reiter „Beta“ auszuwählen und dort das Passwort „jumpingjunimos“ einzugeben.

Der Multiplayer-Modus von Stardew Valley erlaubt es euch gemeinsam mit bis zu 3 Freunden einen eigenen Hof zu bewirten, soziale Kontakte mit den Dorfbewohnern zu knüpfen und die Welt zu erkunden. Dabei gibt es für die Mitspieler kaum Einschränkungen, selbst eine Ehe zwischen zwei Spielern soll möglich sein.