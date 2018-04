Stardew Valley – Arbeiten am Multiplayer-Modus fast abgeschlossen

Lange mussten Fans der Bauernhof-Simulation Stardew Valley darauf warten, nun rückt die Fertigstellung aber immer näher: Der Multiplayer-Modus soll laut Entwicklern schon in wenigen Wochen fertigestellt werden. Wie Stardew-Valley-Schöpfer Eric Barone nun via Twitter bekannt gab, gehen die Arbeiten am neuen Spielmodus sehr gut voran und man rechne damit diese bereits in einem Monat abschließen zu können: „Update zum Multiplayer von Stardew Valley: Machen weiterhin gute Fortschritte beim Beseitigen von Bugs. Wenn alles gut läuft, sollte er in ungefähr einem Monat fertig sein.“

Die PC-, Mac- und Linux-Versionen des Spiels sollen zuerst Zugriff auf den Multiplayer erhalten. Switch, Xbox One und PS4 sollen zu einem nicht näher genannten, späteren Zeitpunkt folgen.