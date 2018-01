StarCraft 2 – Update 4.1.4 verbessert das Balancing

Blizzard Entertainment hat ein neues Balance-Update für StarCraft 2 veröffentlicht. Der Patch hievt das Strategiespiel auf Version 4.1.4 und basiert auf dem Feedback der Spieler. Man versucht auch über diese Änderungen hinaus an der Balance-Schraube zu drehen und das Spiel weiter zu verbessern. Abseits davon behebt der Patch einige Bugs und Fehler im Spiel.

General

2018 Ladder Season 1 has begun.

A new Void Ray trophy top can now be earned by winning a Tournament.

All StarCraft II accounts have been granted one free character name change.

Upcoming balance changes are available for testing in the “Balance Test Mod” extension mod.

Bug Fixes

Co-op

Han and Horner’s My Significant Other talent now properly refreshes unit stats when player unit dies.

Collection

The Purifier Void Ray skin now properly displays the intended 2D portrait.

Multiplayer

Fixed a pathing issue on Eastwatch LE, where Siege Tanks and Thors could not go down ramps.

Die vollständigen Patch-Notes zum neusten Update könnt ihr hier einsehen.