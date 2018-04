Star Wars Battlefront II – Update bringt Ewoks und vieles mehr

Am 18. April erscheint das neue Update für Star Wars Battlefront II und dieses bringt einen neuen Spielmodus, neue Charakterdesigns und auch Ewoks mit ins Spiel. Weiterhin kündigt Entwickler DICE an, dass im Mai der Release von Season 2 ansteht.

Ewok Hunt

Zum ersten Mal in Star Wars Battlefront II wird es möglich sein Ewoks zu spielen. Im Mondlicht von Endor könnt ihr euch nun auf die Jagd begeben. Die Ausganssituation dabei wird der Angriff der Ewoks sein, welche die nichts ahnenden Sturmtruppler angreifen werden. Jeder getötete Sturmtruppler wird nach dem Tod als Ewok spawnen und das bis der letzte Sturmtruppler fällt. Die Sturmtrupller müssen versuchen den Angriff so lange, wie möglich abzuweheren, denn die Unterstützung ist auf dem Weg.

Wer mehr über den Modus erfahren möchte, kann das auf der offiziellen Star Wars Battlefront II Website tun.

Charakter- und Soldatenaussehen

DICE möchte mit dem Night on Endor Update dem Spieler mehr Möglichkeiten in der Gestaltung der Charaktere und Soldaten bieten, was gleichzeitig einer der größten Wünsche der Community war. Mit dem Update erscheinen 40 neue Looks für die Soldateneinheiten aller Fraktionen, die dem Spieler mehr Kreativität gewähren sollen.

Auch die Helden und Schurken erhalten einige neue Erscheinungen:

Wounded Chewbacca, with Arm Patch

Scarred Kylo Ren, Patch over Scar

Administrator Lando, Bespin

Commander Iden, no Helmet

Hooded Yoda, pulled up Hood

Endor Leia

Endor Han

Ahch-To Rey

Season 2 kommt im Mai

Entwickler DICE bestätigt, dass Season 2 im Mai kommen wird. Zunächst wird es nochmals ein Update am 18. April geben gefolgt vom Release der Season im Mai, jedoch ohne exaktes Datum. Was genau der Inhalt der Season sein wird, ist bisher noch unklar, jedoch sagt DICE, dass die kommenden Seasons sich auf das Star Wars Universum konzentrieren werden, also Filme oder Geburtstage im Star Wars Universum. Spekulationen über Charaktere, wie Jar Jar Binks, General Grievous, Obi-Wan oder auch Anakin Skywalker stehen im Raum.

Am wahrscheinlichsten ist jedoch eine Season mit Bezug auf Han Solo, da am 24. Mai der neue Kinofilm SOLO: A Star Wars Story erscheint. Zukünftige Aussagen und Teaser von DICE werden zeigen, was sich davon bewahrheiten wird.

Neue Herausforderungen

Die Spieler werden ab dem 19. bis zum 22. April mit der ersten Herausforderung beginnen können. Dabei muss man 25 Gegner auf der Karte Endor on Night besiegen. Die Belohnung dabei ist das Peekabo Emote.

Ab dem 26. April kann bis einschließlich dem 29. April die zweite Mission in Angriff genommen werden. Hier werden Flugkünste gefragt sein, denn das Ziel sind 10 Gegnereleminierungen mit einem Starfighter. Auch hier erhält man ein Emote als Belohnung, welches das Chosen One Emote sein wird.

Weiterhin wird es jeden Tag kleine Herausforderungen geben und an jedem Wochenende wird es eine weitere Bonusherausforderung geben.

Bug- und Balancingfixes

Auch hier hat DICE erhebliche Probleme behoben, welche die Community zusammengetragen hat. Wer sich über alle Fixes informieren möchte, kann das im dazu veröffentlichten Reddit Thread machen.