Star Wars Battlefront II – Update 2.0 bringt neues Fortschritt-System

Für Star Wars Battlefront II steht das nächste große Update zum Download bereit. Der Patch hievt den Shooter auf Version 2.0 und bringt einige signifikante Änderungen mit sich. So halt beispielweise ein neues Fortschrittssystem Einzug und auch an den Beutekisten hat man nochmals Hand angelegt. Fans des Vorgängers haben zudem Grund zur Freude: Die aus Teil 1 bekannte Bespin-Karte ist nun benefalls in den Spielmodi Blast, Heroes vs. Villains, Arcade und Jetpack Cargo verfügbar.

Darüber hinaus wurde das Balancing weiter optimiert, alle aktuell verfügbaren Helden sowie Schiffe für alle Spieler freigeschaltet und der Arcade-Modus mit weiteren Waffen sowie Sternenkarten ausgestattet. Die vollständige Liste an Änderungen könnt ihr auf der offiziellen Seite einsehen.