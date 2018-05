Star Wars Battlefront II – Han-Solo-Season startet in dieser Woche

Ab dem morgigen Mittwoch, den 16. Mai 2016, startet in Star Wars Battlefront 2 die Han-Solo-Season. Die neue Season entführt Spieler dabei in die Originaltrilogie des Franchise. Passend zum Filmstart von Solo: A Star Wars Story sollen im Juni dann auch gänzlich neue Inhalte folgen.

Die neue Season bringt unter anderem die Karte Jabbas Palast mit sich, welche in den Modi Gefecht, Helden-Showdown und Helden vs. Schurken zur Verfügung steht. Darüber hinaus gibt es ab sofort zwei neue Outfits für Leia und Lando, sie aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter stammen.

„Han Solo ist nur selten ohne den mächtigen Chewbacca an seiner Seite anzutreffen, und im Helden-Showdown – einem neuen rundenbasierten Eliminierungsmodus der Han-Solo-Season – kannst mit deinen Lieblingsduos in Helden vs. Schurken in packenden 2-gegen-2-Schlachten antreten. Han Solo und Chewbacca gegen Boba Fett und Bossk? Yoda und Rey gegen Darth Vader und Captain Phasma? Du hast die Wahl, aber sobald eine Runde gewonnen ist, musst du für die nächste Runde ein anderes Duo auswählen. In diesem Modus musst du einfallsreich und taktisch vorgehen.“