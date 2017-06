Star Wars Battlefront 2 – Neues Klassensystem und kein Season Pass mehr

Battlefront 2 steht vor der Tür und EA und das Entwicklerteam DICE haben sich die Kritik der Community zu Herzen genommen, ob sie diese nun in ein besseres Spiel umsetzen können wird sich zeigen.

Erste Details zeigen, dass es nun ein Klassensystem á la Battlefield geben wird, was im ersten Teil komplett fehlte und somit sehr stark kritisiert wurde. Neue Helden, wie Joda, Kylo Ren oder Rey werden auch im neuen Spiel vorhanden sein, weiterhin werden neue Maps auf neuen Planeten Teil des Spiels werden.

Die Spielmodi werden in 20 gegen 20 Gefechten ausgeführt und es werden spannende Schlachten erwartet.

Die beste Neuigkeit für alle Spieler ist wohl, dass EA komplett auf einen Season Pass verzichtet. Alle neuen Charaktere, Locations, Quests und künftige Inhalte sollen völlig kostenlos bereitgestellt werden. Damit möchte EA die Aufspaltung der Community verhindern und alle am neuen Content beteiligen.

A reason to play every day. Each season brings fresh, new downloadable content, available to all players. With exciting new locations, characters and quests, you can take part in a connected universe and be rewarded as an active member of the Star Wars: Battlefront II community.