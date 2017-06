Star Wars Battlefront 2 – Neue Infos zum Single- und Multiplayer

Heute Abend wird Star Wars Battlefront 2 endlich ausführlich und umfangreich vorgestellt. Electronic Arts gewährt uns endlich noch tiefere Einblicke in den kommenden Shooter aus dem riesigen Star Wars-Universum. Doch bereits jetzt gibt es schon erste, neue Infos zum Spiel.

Besinnt Battlefront 2 sich auf die alten Stärken der Reihe?

Unter Anderem wurde bestätigt, dass wir uns definitiv auf ein noch größeres Erlebnis im Multiplayer freuen dürfen, das auch wieder Raumkämpfe beinhalten wird. Außerdem können wir uns jetzt durch mehrere Epochen kämpfen und sind nicht mehr nur auf die Original-Trilogie beschränkt. So können wir endlich wieder mit den Droiden und den klassischen Klonkriegern in den Kampf ziehen. Die aber wohl wichtigste Neuigkeit ist aber tatsächlich die, dass es kostenlose DLCs geben wird, die in Form von sogenannten Seasons geliefert werden sollen.

„Jede Season bringt frische, neue Inhalte zum Herunterladen, die für alle Spieler verfügbar sind. Mit aufregenden neuen Schauplätzen, Charakteren und Missionen kannst du Teil eines weitverzweigten Universums werden und erhältst als aktives Mitglied der Community von Star Wars: Battlefront 2 Belohnungen“, so die Entwickler.

Im Herbst gibt’s einen Beta-Test

Zu guter Letzt gibt es noch etwas für alle, die sich trotz der guten Vorzeichen noch nicht sicher sind, ob das Spiel etwas für sie ist. EA hat nämlich einen Beta-Test für den Herbst angekündigt. Dort will man die Server auf Herz und Nieren prüfen und gleichzeitig ein erstes Feedback der Community einholen.

Wir sind echt gespannt auf das Spiel, denn bislang sieht es echt so aus, als hätte man im Hause DICE wirklich jedes Kommentar der Community gelesen und versucht zu berücksichtigen. Eine Singleplayer-Kampagne, mehr Umfang im Multiplayer, die Prequel-Epoche und mehr Raumschlachten. Auf dem Papier klingt es echt klasse, doch wird auch die Umsetzung gelingen? Tja, auf die Antwort dieser Frage müssen wir wohl noch bis zum Herbst warten.

Bis dahin halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!