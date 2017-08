Star Wars: Battlefront 2 – Gameplay aus neuem Starfighter-Modus

Die Gamescom steht endlich wieder vor der Tür. Das bedeutet natürlich auch, dass es wieder das ein oder andere neue Material zu bevorstehenden Spielen gibt. Eins der ersten Spiele das neue Aspekte präsentieren durfte, war Star Wars: Battlefront 2. Electronic Arts hat heute den neuen Raumschlachten-Modus präsentiert und holt damit eins der beliebtesten Elemente der Original-Spiele zurück.

Endlich wieder Raumschlachten!

Doch natürlich haben die Entwickler den Modus nicht unverändert gelassen. Vor allem an der Steuerung hat man viel gearbeitet und versucht sie so intuitiv wie nur möglich zu gestalten. Im Raumschlachten-Modus treten klassischer Weise zwei Geschwader, bestehend aus anderen Spielern und KI-Gegnern, an.

Das gezeigte Gameplay haben wir euch oben natürlich wieder eingebunden. Sagt uns gerne in den Kommentaren wie ihr das Gameplay findet.