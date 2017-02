Squid – Your News Buddy – Werde dein eigener Chefredakteur

Apps gibt es wie am Sand am Meer. Doch die meisten davon gehen auch so schnell wieder unter. Mit der SQUID App gibt es nun endlich eine sinnvolle App, die euch zum eigenen Chefredakteur werden lässt. Denn mit der SQUID App holt ihr euch nur die wichtigen News auf euer Handy, die euch auch wirklich interessieren. Egal ob Sport, Politik oder Games. Und klar das auch wir von Games-Mag in den Verteiler mit aufgenommen worden sind. In der SQUID App findet ihr somit alle aktuellen und brandheißen News von uns und verpasst auch unterwegs nix mehr.

Ihr könnt euren spannenden und wichtigen News mit euren Freunden teilen und mit nur einen Klick direkt zum Anbieter wechseln. Kurz gesagt: Mit einem Klick seid ihr bei uns ;). Auch die optische Aufmachung der App ist gelungen und ihr seht sofort was gerade wirklich für euch wichtig ist. Eine gute Steuerung sowie eine tolle Übersicht über die News bringen euch auch unterwegs immer auf den neuesten Stand. Johan Othelius, Geschäftsführer und Gründer der SQUID APP:

„Wir wollen jüngeren Generationen helfen, dass Nachrichten lesen als eine unterhaltsame, wertvolle und engagierende tägliche Aktivität neu zu entdecken.“

Die SQUID App ist kostenlos im Google Play und auch im Apple App Store erhältlich. Weitere Infos zur SQUID App gibt es auf auf der offiziellen Website.