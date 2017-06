Square Enix und People Can Fly arbeiten an Tripple-A-Titel

Square Enix (Final Fantasy, Tomb Raider) gab heute eine neue Entwicklungspartnerschaft mit People Can Fly bekannt. Das Studio mit Sitz in Warschau schuf Hits wie Bulletstorm und Gears of War: Judgment. Im Rahmen dieser Kooperation werden die beiden renommierten Firmen zusammen an der Entwicklung eines neuen, hochwertigen Original-Titels für Konsole sowie PC arbeiten.

People Can Fly erweitert aus diesem Grund sein Team und sucht aktuell nach Gameplay-Programmierern, einem KI-Programmierer und einem VFX-Designer. Details zu den offenen Stellen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Das sagen die Beteiligten:

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von People Can Fly in Warschau, einem Studio voller engagierter Mitarbeiter, die sich wirklich im Software-Segment auskennen.“, sagt Lee Singleton, Head of Studio bei Square Enix London Studios. „Wir entwickeln gemeinsam einen Titel, den wir alle spielen wollen und der eine perfekte Ergänzung für unser Portfolio sein wird.“ „Es ist eine spannende Zeit.“, sagt Sebastian Wojciechowski, Studio Head bei People Can Fly. „Wir haben ein großartiges und erfahrenes Team hier und es ist einfach unglaublich, mit Square Enix zu arbeiten – einem weltbekannten Publisher, der unsere Leidenschaft für das Projekt teilt.“

Das fröhliche Rätselraten darf also begonnen werden. Was wir allerdings schon wissen ist das der Titel nicht auf der E3 2017 gezeigt wird.