Spyro Reignited Trilogy – Zahl der Vorbestellungen höher als erwartet

Wie Activision Blizzard nun im Rahmen eines Geschäftsberichtes bekannt gab, sei die Ankündigung der Spyro Reignited Trilogy schon jetzt ein Erfolg. Demnach sei die Community hellauf begeistert und auch der Ankündigungs-Trailer sei bereits mehrere Millionen Mal aufgerufen worden. Wie Collister Johnson, President und Chief Operating Officer von Activision Blizzard, bestätigte, habe selbst die Anzahl der Vorbestellungen die gesetzten Erwartungen bei Weitem übertroffen.

Die Spyro Reignited Trilogy soll am 21. September 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Enthalten sind die drei Spiele Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon in einer überarbeiteten HD-Fassung.