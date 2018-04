Spyro Reignited Trilogy – HD-Remaster offiziell bestätigt

Mit der Spyro Reignited Trilogy hat Activision die Rückkehr des Drachen Spyro auf unsere heimischen Bildschirme angekündigt. Das Spiele-Paket beinhaltet demnach die drei Originalspiele Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon in einer überarbeiteten HD-Fassung.

Die Neuauflagen der drei Klassiker sollen über 100 Level, verbesserte Belohnungssequenzen, augehübschte Umgebungen, eine überarbeitete Steuerung, neue Lichteffekte und neue Zwischensequenzen bieten. Darüber hinaus verspricht man neben Spyros durchgeknallter Drachenbande, weitere bekannte Charaktere wie Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Sergeant Byrd.

Entwickelt wird Spyro Reignited Trilogy von dem Studio Toys For Bob. Die Remaster-Trilogie erscheint am 21. September für Playstation 4 und Xbox One.