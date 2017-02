Yakuza 0 bei uns im Test

Poppig buntes Motiv und eine ernste Botschaft auf der Rückseite. So sähe es wohl aus, wenn uns Yakuza 0 eine Postkarte schicken würde. Warum wir uns darüber mehr freuen, als über Urlaubsgrüße aus Los Santos, lest ihr in unserem Test zum facettenreichen Mafia-Epos auf der Playstation 4.

4 Zimmer, Küche, Mord

Der Streit um eine quadratische Fläche voller Dreck, dürfte die meisten von uns sicher noch an die guten alten Zeiten im Sandkasten erinnern. Wer da keine klare Linie zu seinem Gegenüber zog, musste sich schon bald über zerstörte Matschburgen und schadenfrohes Gelächter ärgern.

Was das mit Yakuza 0 zu tun hat, ist eigentlich schnell erklärt. Denn auch im Prequel zur traditionsreichen Mafia-Serie aus dem Hause Sega, steht ein unbedeutend wirkendes Baugelände im Mittelpunkt einer finsteren Geschichte über Ehre, Macht und Verrat.

Als würden sie sich ein gnadenloses Duell in Monopoly liefern, streiten die führenden Mafia Clans um das letzte freie Grundstück der Stadt, auf dem sich einflussreiche Immobilien errichten ließen. Der Traum von der absoluten Herrschaft scheint in greifbarer Nähe und so soll dieser unbesetzte Posten im Herzen der Metropole nicht nur zum Krieg zwischen den Familien führen, sondern auch unseren Protagonisten Kazuma Kiryu in ein clever gestricktes Netz aus Intrigen verwickeln, aus dem er sich erst wieder befreien kann, wenn er die Ketten seiner Herkunft ablegt und eigene Ermittlungen über den ihm angehängten Mord im sogenannten empty lot anstellt.

Klingt jetzt erstmal nach generischem Thriller Plot in leicht verbrauchtem Großstadt Gangster-Setting, entpuppt sich nach dem eher langsamen Start aber als verdammt clever geschriebene Geschichte voller Wendungen, dessen Bann wir uns nur schwer wieder entziehen können. Oft schmeißt uns das Spiel in minutenlange Zwischensequenzen, die der cineastischen Präsentation eines Metal Gear Solid absolut würdig sind und mit ambitionierter, japanischer Sprachausgabe glänzen.

Vier Fäuste für ein Arigatou

Yakuza 0 bildet dabei übrigens den perfekten Einstieg für all jene, die mit der Reihe bislang nicht viel am Hut hatten. Serien-Urgestein Kiryu verdingt sich hier noch als Geldeintreiber in Tokio und ist weit entfernt vom späteren Status als berüchtigter Drache der Dojima Familie. Kollege Goro Majima hingegen, frönt im Prequel seinem Leben als Besitzer eines Rotlicht-Establishments in Osaka.

Und während sich die Wege der beiden spielbaren Charaktere eher selten kreuzen, so spielen sie sich doch sehr identisch. Denn im Herzen ist Yakuza 0 natürlich immer noch ein waschechter Brawler / Prügler, der mit seinem kurzweiligen Kampfsystem an Titel wie Streets of Rage erinnert.

Mit jeweils 3 verschiedenen Stilen, prügeln sich beide Protagonisten nur so durch die Straßen der neonlichtgetränkten Metropole und schrecken dabei auch nicht vor äußerst brutalen Finisher-Moves zurück, die überraschend befriedigend anzusehen sind. Sogar die Umgebung dürfen wir aktiv mit in den Kampf einfließen lassen und unsere Gegner kraftvoll gegen den nächsten Lieferwagen schleudern. Im Beast-Mode heben wir sogar Motorräder vom Asphalt und teilen damit Veilchen der besonders schmerzhaften Art aus.

Insgesamt fühlt sich das Kampfsystem von Yakuza 0 recht flüssig an – auch wenn es dabei niemals die Geschmeidigkeit eines Batman Arkham-Titels erreicht. Aber das ist auch gar nicht nötig. Yakuza ist sich seiner Stärken durchaus bewusst und beweist uns das in fulminanten Schlägereien, die, abseits zufälliger Begegnungen auf der Straße, gerne den irrwitzigen Charme eines Hong-Kong-Movies versprühen. Wenn wir beispielsweise mit Kiryu durch ein geschlossenes Fenster springen, um darauf in der Toilette des Dojima-Hauptsitzes zu landen und dort mit ein paar grimmigen Gangstern buchstäblich den Boden aufwischen, bleibt ein zufriedener Schmunzler meist nicht aus.

Auch die verschiedenen Stile wissen zu überzeugen. Rush ist eine sehr temporeiche Kampfvariante, die uns blitzschnell ausweichen lässt, während wir als Brawler vernichtende Spezialangriffe vom Stapel lassen. Toppen kann das nur noch Majima, der als Breaker das Tanzbein gegen pöbelnde Kontrahenten schwingt und damit stark an Eddy aus der Tekken-Reihe erinnert.

Ein tiefschürfender Fähigkeiten-Baum für jeden einzelnen Kampfstil, lässt uns mit der Zeit weitere Techniken erlernen. Dafür bedarf es aber nicht irgendwelcher Punkte, sondern ganz einfach Geld – also Yen. Und das liegt in Yakuza 0 tatsächlich auf der Straße.

Japan, 1988

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt in Yakuza 0 ist nämlich das Setting. Wir befinden uns im fiktional rekonstruierten Japan der späten 80er Jahre und das hat, im Hinblick auf Popkultur und Wirtschaft, so einiges zu bedeuten. Die Ökonomie boomt und viele schmeißen mit ihrem Geld nur so um sich, was das Spiel an diversen Stellen gekonnt parodiert. So können wir zum Beispiel eine Fähigkeit erwerben, die uns zum Ablenken von Gegnern Geld in die Luft schmeißen lässt. Aber selbst wenn sich die direkte Konfrontation einmal nicht vermeiden lässt, prügeln wir das Geld im wahrsten Sinne des Wortes aus unseren Kontrahenten heraus.

Ein netter Seitenhieb, der aber nicht die einzige Hommage an diese prägsame Zeit in Fernost bleiben soll. Vergnügungstempel reihen sich aneinander und säumen ganze Straßenzüge, von überall blenden uns riesige, mit Neonlicht beleuchtete Werbetafeln. Unser kurzzeitiges Vergnügen finden wir in Arcade-Spielhallen oder hiesigen Nachtclubs. Wer über ein scharfes Auge verfügt, findet sogar ein paar der damals so begehrten Telefonkarten, auf denen freizügig bekleidete Models posieren.

Während Grand Theft Auto in seiner Gesellschaftskritik gerne mal so weit ausholt wie eine ganze Staffel South Park, bringt Yakuza 0 den Zeitgeist dieser Epoche in kleinen, aber lebendigen Spielwelten direkt auf den Punkt und wirkt somit nie überfüllt. Nur schade, dass die eigentlich versprochene Open World gar keine ist und wir schnell die unsichtbaren Grenzen der Spielwelt erreichen. Ein ähnliches Schicksal ereilt auch die Passanten. Die sind zwar zahlreich vorhanden, was vor allem dem Gefühl eines pulsierenden Nachtlebens zugute kommt, lassen den für diese Zeit so markanten Kleidungsstil aber leider vermissen.

Für eine wirklich detaillierte Auseinandersetzung mit dem nostalgischen Setting von Yakuza 0, legen wir euch diesen Vice Waypoint Artikel ganz besonders ans Herz.

Kiryu – Der Yakuza, dem die Bürger vertrauen

Heimlicher Star von Yakuza 0 sind jedoch zweifellos die Nebenquests. Mit rund 100 Aktivitäten abseits der Story, entführt uns das Spiel in die bizarrsten Situationen, die mit Gesellschaftskritik und überzeichneten Stereotypen nicht gerade geizen. Da mutiert Kiryu plötzlich zum Lebensberater, der, anhand von Multiple-Choice-Dialogen, eine Möchtegern-Punkband im richtigen Umgang mit ihren Fans unterrichtet oder wir werden zum unfreiwilligen Helfer an einem Filmset degradiert, was entweder ein klein wenig Glück oder tatsächliche Kenntnisse über etliche Fachbegriffe der Regiearbeit voraussetzt.

Selbst wenn es schlicht darum geht, einem verschüchterten Nerd das geklaute Rollenspiel wiederzubeschaffen oder das vermeintlich lüsterne Doppelleben einer jungen Dame aufzuklären, hält Yakuza 0 stets die richtige Mischung aus spielerischer Abwechslung und abgedrehter Charakterzeichnung parat. Selten fühlen wir uns an eine vorige Mission erinnert oder werden dem abarbeiten der unvergesslichen Bürgernöte müde.

Übrigens gefällt auch hier das eher altmodische, aufgeräumte Missionsdesign. Laufwege sind kurz, Aufgabenstellungen klar definiert und niemals überladen. Trotzdem müssen wir uns viele Dinge selber merken und, im Fall von beispielsweise Passwörtern, auch mal notieren. Der ständig blinkende Richtungspfeil zum nächsten Ziel fehlt Yakuza 0, was dem Titel aber sichtlich gut tut.

Für zusätzlichen Spielspaß sorgen etliche Minispiele wie etwa Billard, Angeln, ferngesteuerte Autorennen, Mahjongg, Bowling oder eine äußerst unterhaltsame Rhythmusspiel-Variante, die wir zum Teil sogar online gegen andere Spieler bestreiten dürfen. Und selbst ein kleiner Besuch in den unzähligen Konsumtempeln kann sich als lohnenswert herausstellen, indem wir z. B. mit der hübschen Verkäuferin Bekanntschaft machen. Wer hier hartnäckig bleibt und öfter vorbeischaut, darf die nette Dame sogar bald zu einem Date ausführen. Auf ähnliche Weise lassen sich aber auch andere Freundschaften schließen.

Da das aber alles mehr Geld kostet, als es einbringt, werden wir im komplexen Bonusspiel Money Island kurzerhand zum Investor diverser Immobilien oder verhelfen Dojimas Nachtclub zu ungeahnten Einkünften.

Yakuza 0 steckt voll mit Aktivitäten fernab der Hauptstory. Während wir zu Fuß durch die Straßen schlendern, passiert eigentlich immer irgendetwas, das unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sei es nun eine kurze Runde am Sega Spielautomaten mit dem Klassiker Outrun, der bizarre Hilferuf eines Passanten oder eine kurze Schlägerei für Zwischendurch, das Prequel zur fernöstlichen Mafia-Serie weckt doch starke Erinnerungen an das Real Life-Simulations-Gameplay eines Shenmue, was sich im Gesamtkonzept absolut großartig anfühlt.

Überall Nostalgie

Einen Großteil seines unvergleichlichen Charmes macht Yakuza 0 nicht nur über die eher altmodischen Gameplay-Mechaniken, sondern auch über die Optik aus. In Japan wurde das Spiel simultan für die Playstation 3 entwickelt, was man dem Titel durchaus ansieht. Charaktermodelle wurden zwar sichtlich überarbeitet, Bewegungen wirken jedoch äußerst steif. Ähnliches gilt für die Umgebungen. Hier erwartet uns ein sehr schlichter Grafikstil, der neben weniger hübschen Texturen, auch eine teilweise große Detailarmut mit sich bringt.

Darüber hinaus werden sich auch viele an der Lokalisierung des Titels reiben. Die entfällt nämlich mal wieder komplett. Spieler hierzulande müssen mit einer japanischen Sprachausgabe und englischen Bildschirmtexten auskommen, was aufgrund der gehobenen Wortwahl schon mal zu Verständigungsproblemen führen kann.

Fazit und Wertung gibt es weiter unten!

Yakuza 0 ist seit dem 24. Januar 2017 exklusiv für die Playstation 4 erhältlich. Käufer der digitalen oder der boxed Version, zahlen momentan noch knapp 60 Euro. Der Test basiert auf unserem Review-Muster von Yakuza 0, das uns freundlicherweise von Publisher Sega zur Verfügung gestellt wurde. Screenshots stammen diesmal aus dem offiziellen Playstation Store.

Fazit

Eine starke Story, interessante Charaktere und jede Menge Inhalt. All das macht Yakuza 0 schon zu einem soliden Titel, den ich allein dafür bedingungslos weiterempfehlen würde. Zusammen mit der perfekt transportierten Spielwelt und dem charmanten Shenmue-Feeling, entsteht aus Segas Prequel zur beliebten Yakuza Reihe eine ganz besondere Erfahrung, die man als Fan japanischer Videospielkultur einfach erlebt haben muss. Ein Blick auf die Postkarte reicht da einfach nicht aus…

Unsere Wertung 90%