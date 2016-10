WRC 6 bei uns im Test

Rallye wie im echten Leben. Herausfordernd, ausdauernd, unspektakulär. Aber eine gute Simulation, ist nicht automatisch ein gutes Videospiel. Über schlechtes Design und aufdringliche Beifahrer: Unser Test zu WRC 6 auf der Playstation 2 Xbox One.

Stell dir mal vor…

Vergesst NBA 2K17, FIFA 17 und all den anderen Kram. Schmeißt die überflüssigen Gigabyte ach so toller Sportspielsimulationen einfach von eurer Festplatte. Denn mal ehrlich, wer braucht schon moderne Grafik, eine authentische Präsentation oder gar Abwechslung? Warum mit dem BMW zum Supermarkt fahren, wenn man den ganzen Mist von dort auch völlig überteuert auf einer Kaffeefahrt erwerben kann?

Und während ihr euch noch fragt, wie das wohl so ist, zwischen all den Rentnern mit defekter Heizdecke, kriecht die frisch aufgetragene Creme gegen Gelenkschmerzen bereits langsam eure Nasenflügel hoch. Ein verzweifelter Blick ins Portemonnaie verrät, die MUSS gut sein. Der inzwischen leicht benebelte Blick aus dem Fenster jedoch nur, dass es wohl ein weiter Weg bis nach Hause ist. Und ständig diese ungefragten Kommentare der Sitznachbarin. „Scharf rechts, links drei, 30, mach zu!“ Lady, wenn du Kellnerin mit Orientierungsschwäche oder Koordinatorin bei einer Erotikmesse bist, ok, aber lass doch bitte deinen Job zuhause.

Naja, irgendwann werdet ihr dann doch im Graben landen, weil der Busfahrer zwar die Nase über die nicht immer faire Physik rümpft, aber trotzdem scharf auf einen Podiumsplatz ist. Wozu? Na für Jubel, Trubel, Heiterkeit. Das ist alles, was ihr braucht. Für alles andere gibt es schließlich Heizdecken.

Noch da? Super. Mit dem Lesen der letzten Zeilen, solltet ihr das Prinzip von WRC 6 aus dem Hause Kylotonn grundsätzlich verstanden haben. Jetzt nur nicht den Finger heben, die Hand bleibt bitte am Steuer. Oder am Controller, sonst vibriert der euch noch aus den Pfoten. Denn das ist tatsächlich das einzige, das der offizielle Titel zur World Rallye Championship konstant tut. Aber bevor wir hier über pausenloses Vibrations-Feedback und leere Batterien sprechen, geht es doch erstmal an die Essenz eines jeden Rennspiels, die Rennen.

Rallye 101

Wie es sich für ein Rennspiel mit dem Prädikat Rallye nunmal gehört, sind konkurrierende Fahrer auch in WRC 6 nicht direkt unser größter Feind. Viel mehr ziehen wir in die motorisierte Schlacht gegen Bestzeit, Straßenbelag und Umwelteinflüsse. Hier macht der Titel einen erstaunlich guten Job und vermittelt ein ordentliches Gefühl der einsamen, aber anspruchsvollen Rennen.

Mit detaillierten Anweisungen und tatsächlich angenehmer Stimme, predigt uns der Co-Pilot den weiteren Streckenverlauf aus seinem Gebetbuch, was vor allem auf den anspruchsvolleren Routen zur unabdingbaren Hilfestellung wird. Denn ohne eine Rückspulfunktion oder anderen vereinfachten Mechaniken, die in vielen modernen Racern nicht mehr wegzudenken sind, verwandelt sich jeder noch so kleine Fahrfehler auch im sechsten Ableger der WRC-Reihe in eine echte Katastrophe.

Missgeschicke werden mindestens mit einer Zeitstrafe geahndet, führen aber nicht selten zu fatalen Schäden an unseren Boliden. Vom Totalschaden und dem Abbruch der aktuellen Etappe, bis zu geplatzten Reifen und verschlissenen Stoßdämpfern, die unser Fahrverhalten merklich beeinträchtigen, bietet der Titel ein ausgereiftes, nicht nur kosmetisches, Schadensmodell. Und das lernen wir schneller kennen, als uns lieb ist.

Unterschiedliche Straßenbeläge wie Schotter, Schnee oder Asphalt beeinflussen zwar vorwiegend die Kontrolle über unsere flotten Flitzer, sind aber auch gerne mal für den Verschleiß diverser Autoteile verantwortlich. Allzu hartes Bremsen vor engen Kurven führt bereits im frühen Streckenverlauf zu abgenutzten Reifen, nach zu schnell überfahrenen Bodenwellen klagen wir möglicherweise über eine negativ veränderte Funktionalität der Stoßdämpfer.

Diese Liebe zum Detail im Schadenssystem fühlt sich wirklich toll an und verpasst dem Titel den letzten taktischen Schliff. Zusammen mit rutschigem Schnee, engen Kurven voller Schotter und sogar kleineren Sprüngen, ist in den Rennen gegen die Zeit echte Vorsicht angesagt. Da wir uns aber auch einen Platz auf dem Podium ergattern wollen und die bis zu zehn Kilometer langen Etappen dafür nicht wie ein Sonntagsfahrer bestreiten dürfen, will die richtige Mischung aus schnellem Fahrstil und absoluter Kontrolle über das aktuelle Auto erstmal gefunden werden.

Fahren mit Gefühl

WRC 6 kommt uns da aber sehr entgegen. Mit jederzeit einstellbarem Schwierigkeitsgrad und ein- bzw. ausschaltbaren Fahrhilfen, wechseln wir je nach Lust und Laune (oder Frustration) zwischen einem eher arcadigen oder simulationslastigen Spielgefühl. Anfänger müssen sich daher noch nicht so sehr um etwaige Reparaturen scheren und fahren schneller Siege ein. Individualisten legen dagegen selbst Hand an unzählige Einstellungen, die neben dem Fahrverhalten auch den Verschleiß einzelner Teile beeinträchtigen.

Das Fahrgefühl von WRC 6 geht einigermaßen in Ordnung. In Sachen Steuerung haben wir es nicht mit einer Revolution auf dem Markt zu tun, weshalb die üblichen Knöpfe auf dem Controller zum Einsatz kommen, worauf unsere Boliden jederzeit gut und direkt reagieren. Für ein noch besseres Mittendrin-Gefühl können wir sogar eines von vielen unterstützten Lenkrädern als Eingabegerät anschließen. Zusammen mit der Cockpit-Perspektive kommt da wirklich Rallye-Feeling auf. Und wie immer gilt: Übung macht den Meister. Von Forza Horizon allzu verwöhnte Spieler, landen garantiert recht schnell im steilen Graben oder setzen ihre Karre vor den nächsten Baum. Das sollte sich nach einer kleinen Eingewöhnungszeit und dem informativen Ingame-Tutorial aber erledigt haben.

Allerdings hatte ich in den Rennen oft das Gefühl, dass mein Fahrzeug von Kurven geradezu angezogen wird. Wenn ich kurz vor der Abzweigung schon wirklich fast krieche und es mich trotzdem noch rauszieht, kann ich nur ungläubig den Kopf schütteln. Das könnte allerdings auch am übermittelten Geschwindigkeitsgefühl liegen. Da wirkt WRC 6 nämlich wenig nachvollziehbar. Während der Tacho noch ganze 50 km/h anzeigt, fühlt sich das im Spiel eher so an, als hätte ich bereits Rückwärts eingeparkt und würde in aller Seelenruhe die Parkscheibe rauskramen.

Kein Fortschritt

Das Gameplay funktioniert also tadellos, auch wenn ich nicht immer mit dem Geschwindigkeitsgefühl zufrieden bin und über so manche Ausrutscher der Physik-Engine schmunzeln muss, und präsentiert uns eine klassische, aber zeitweise doch spaßige Rallye-Simulation, die mit allerlei individuellen Einstellungsmöglichkeiten aufwartet.

Allerdings, und jetzt kommen wir leider auch schon zum großen Wermutstropfen, hat der Titel abseits des kernigen Gameplays nicht viel zu bieten. Im Gegenteil. Wo moderne (Sport-)Spiele mit Levelsystem, freischaltbarem Fuhrpark und anderen Boni locken, vergräbt WRC 6 seine Motivation unter tonnenweise Schotter.

Trotz einer Vielzahl an unterschiedlichen Modi, ist es grundsätzlich egal, in welchem davon wir unsere Zeit verbringen. Ob wir nun die offizielle Meisterschaft starten und uns in der WRC langsam nach oben arbeiten, ein schnelles Rennen bestreiten oder gar online gegen andere Spieler antreten, die Substanz daraus bleibt immer gleich: Fahr die Strecke in einer möglichst kurzen Zeit und erfreu dich daran. Kein Erfahrungsbalken, der sich füllt. Kein Geld, das wir verdienen. Nein, einfach keine Art der Belohnung.

Der beschwerliche Aufstieg in der WRC wirkt aufgesetzt. Profis werden uns lediglich als platte Fotografien präsentiert, die eher austauschbar erscheinen, da sie ohnehin nie zu Wort kommen. Im eigentlichen Kernmodus, der Karriere, sollte man doch eigentlich das Gefühl der echten World Rallye Championship bekommen. Stattdessen blicken wir auf einen lieblosen Kalender mit mehreren Renntagen und fahren so viele Wertungsprüfungen, bis wir das Finale erreichen und am Ende dieser Veranstaltung hoffentlich auf den oberen drei Plätzen landen.

Und dann? Eine immer gleiche Sequenz, die unser Team, von Fans bejubelt, auf einem Podium zeigt. Kurz darauf geht es auch schon zurück ins Untermenü und auf in die nächste Veranstaltung. Ob wir dazwischen das Angebot für ein neues Team bekommen und uns diesem anschließen, wirkt dermaßen beiläufig und ohne große Konsequenzen, dass man diesen Modus gleich hätte streichen können. Macht sich übrigens auch wunderbar in den Trophäen / Erfolgen bemerkbar. Hier haben wir es mit der beliebten Mischung aus „Fahre 5000 Kilometer auf beliebigem Untergrund“ oder „Fahre 1000 Kilometer auf Schotter“ zu tun. Ganz großer Spaß…

Dass wir uns nicht sonderlich motiviert fühlen, könnte allerdings auch an einem weiteren, nicht gerade unwichtigen Aspekt liegen. Der Präsentation. Hatten die Entwickler von WRC 6 anscheinend genauso wenig lieb wie die Langzeitmotivation.

Unnötige Einstellungen



Präsentation und Stimmung von WRC 6 lassen sich am verständlichsten mit einer einzigen Einstellung im Spiel beschreiben: Die Musik-Lautstärke. Tolle Sache, da kann man ja die Lautstärk…VERGISS ES! Es gibt im gesamten Spiel keine Musik. Keine lizenzierten Songs, nix eigens für den Titel komponiertes und auch keine simplen Jingles. Und trotzdem existiert diese Option. Das mag jetzt beiläufig erscheinen, aber es fängt den Geist dieser Misstände bereits sehr gut ein.

Wo Titel wie FIFA 17 und NBA 2K17 einen großartigen Dienst leisten, indem sie das Gefühl der jeweiligen Sportart durch die stimmige Präsentation von Profis, etlichen Informationen und passender Musik zum Leben erwecken, macht WRC was? Es erzählt uns im Ladebildschirm, welche Profis auf der folgenden Strecke bereits gewonnen haben. In Textform!

Ein Paradebeispiel für dieses seelenlose Design ist die Team Service Area. Ein als Szenario verpacktes Menü, in dem wir während einer Meisterschaft und zwischen den einzelnen Veranstaltungen automatisch landen. Hier gibt es furchtbar animierte Fans zu bewundern, einen Typen vor einem viel zu großen Laptop (ernsthaft, schaut euch das Bild an) und die aktuelle Bestenliste einzusehen. Das wirkt, nicht zuletzt wegen der fehlenden Musik, so dermaßen lieblos und auch unnütz, dass wir uns schon wieder die Frage nach der Notwendigkeit stellen. Dann doch lieber gleich schlichte Textmenüs.

Technik! Technik?

Aber auch auf der Strecke lässt sich das optische Grauen nicht abschütteln. Der anfängliche Seitenhieb mit der Playstation 2-Version kommt nicht von ungefähr. Mal abgesehen von den relativ (!) hübschen Modellen der Karosserien und einer üppigen Vegetation auf den meisten Strecken, schaut die Grafik im Allgemeinen überholt…achwas, mehrfach überrundet aus. Herabfallender Schnee und andere Wettereffekte erinnern unweigerlich an die vorletzte Konsolengeneration, überall flimmert es und besondere, optische Highlights suchen wir vergebens. Nicht einmal billige Linsenreflexe haben es in die Optik von WRC 6 geschafft, von der generellen Arbeit mit Licht und Schatten wollen wir erst gar nicht anfangen. Da ist es dann auch völlig egal, ob wir grad in Asien, Australien, Finnland oder sonstwo um die Kurven driften.

Viele Texturen wirken verwaschen, Details suchen wir ebenfalls vergeblich. Der Sound macht da leider auch keine großen Ausnahmen und klingt selten so vollmundig wie bei der Konkurrenz. Die Fahrgeräusche der Boliden sind aber annehmbar und nerven nicht.

Das anfangs erwähnte Vibrations-Feedback allerdings schon. Schon klar, dass Entwickler Kylotonn hiermit versucht, uns ein passendes Gefühl über den aktuellen Bodenbelag in die Finger zu zaubern, da wir aber ständig auf Schotter, Sand und anderen Unebenheiten unterwegs sind, vibriert der Controller eigentlich permanent. Das geht ordentlich auf die Batterien und übrigens auch auf die Nerven, weshalb WRC 6 das erste Spiel in meiner 22-jährigen Zocker-Karriere ist, bei dem ich die Vibrationsfunktion ausgeschaltet habe. Glückwunsch…

Fazit gibt es weiter unten!

Wer sich jetzt trotzdem noch hinter das Lenkrad klemmen möchte: WRC 6 FIA World Rallye Championship ist seit dem 7. Oktober 2016 für den PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich und schlägt mit ca. 70 Euro zu Buche.

Unser Test, sowie alle Screenshots basieren auf der Xbox One-Version von WRC 6, die uns freundlicherweise von Publisher Bigben Interactive zur Verfügung gestellt wurde.

Fazit:

Zurück von meiner Kaffeefahrt, habe ich nur einen Hinweis für euch: Bleibt zuhause. Was WRC 6 für seinen Vollpreis von knapp 70 Euro zu bieten hat, wirkt fast schon frech. Der Kern dieser seelenlosen Simulation funktioniert wunderbar, zersticht euch nach jeder Etappe aber erneut die Reifen. Die hitzigen Rennen gegen die Uhr erfordern einiges an Konzentration und Aufmerksamkeit, sowie ein ständiges Kontrollieren sämtlicher Faktoren. Das macht durchaus mal Spaß, verwandelt sich aber bereits nach kurzer Zeit in eine sich ständig wiederholende, langweilige Farce. So essentielle Dinge wie der Aufbau von Langzeitmotivation in Form von freischaltbaren Elementen wurden einfach weggelassen. Auch die Präsentation wirkt wie von vorgestern, keinesfalls mehr zeitgemäß und schlicht frustrierend. Dass Musik ein wichtiger Bestandteil davon ist, scheint an Entwickler Kylotonn ebenfalls vorbeigegangen zu sein. Zudem besteht die Lizenz lediglich aus leblosen Texten und aufdringlichen Symbolen nahmhafter Sponsoren. Eine annehmbare Simulation, aber ein schlechtes Videospiel. Höchstens noch für Hardcore-Fans des Sports geeignet.

Unsere Wertung 60%