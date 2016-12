Windscape bei uns im Preview

Magic Sandbox und Headup Games haben das Action-Adventure Windscape auf dem PC via Steam (17€) in den Early-Access-Status gehoben. In unserem Preview zeigt sich das besonders Zelda-Fans den Titel auf ihrem Zettel haben sollten. Wieso das so ist lest ihr jetzt!

Die Welt zerbricht

Unser Abenteuer in Windscape beginnt ganz gemütlich. Wohl behütet auf unserer Farm werden wir ins Spiel geworfen. Dort lernen wir erste Dinge zu sammeln wie Zwiebeln und Kräuter. Gleich neben unserem Haus entdecken wir eine Kiste, in dieser finden wir etwas Fleisch. Mit diesen Zutaten lernen wir zu kochen. Was dabei heraus kommt ist eine Suppe die als Heiltrank für unsere Heldin dient.

Kurz darauf ruft uns unser Vater heran und bittet uns beim Schmied in Himmelshafen (Dorf) ein Paket für ihn abzugeben. Er warnt uns vor den wilden Tieren, diese sind in letzter Zeit äußerst aggressiv gestimmt und gibt uns zu unserem Schutz ein Holzschild sowie einen Holzprügel an die Hand. So ausgerüstet beginnt unsere Reise:

Erkunde das Land

Wir sind von Natur aus wahre Entdeckerfreunde und haben so nebenbei schon Sidequests erledigt die wir noch gar nicht aktiviert hatten. Überhaupt solltet ihr jede Ecke der Welt erkunden, überall warten Gegner, Belohnungen und Dungeons auf euch. Steuern könnt ihr Windscape mit Maus und Tastatur, alternativ könnt ihr auch problemlos ein Gamepad verwenden.

Natürlich warten auch kleinere Rätsel auf euch wie beispielsweise folgendes, welches wir in einer Mine gefunden haben:

Wir bauen wie es uns gefällt

Was wäre ein richtiges Abenteuer ohne Inventar und Crafting? Richtig es hätte keinen Wert! Um das ordentlich nutzen zu können müsst ihr in Windscape in der Spielwelt nach verwertbaren Materialien suchen. In der Early-Access-Version sind schon etliche Dinge verwendbar, wir können diverse koch bare Dinge sammeln, Holz hacken, Steine abbauen und die Schmiede benutzen.

Um Holz hacken zu können benötigt ihr eine Axt und für die Steine einen Pickel. Diese zwei Sachen könnt ihr im ersten Dorf (Himmelshafen) gegen Goldstücke erwerben. Mit den gewonnen Materialien könnt ihr euch dann bessere Waffen herstellen. Neben einem mit Zähnen verstärkten Holzknüppel gab es noch Schwerter, einen Bogen sowie einen Streitkolben.

Fetter Boss zum Abschluss

Nach zwei Stunden haben wir die aktuelle Early-Access-Version (Stand: 09. September 2016) abgeschlossen. Bevor wir uns jedoch zurücklehnen können wartet ein gigantischer Dungeon auf uns. Am Ende des Untergrundabenteuers wartet dann ein dicker Gegner auf unseren Meinungsverstärker. Wir tänzeln um ihn herum, weichen seinen Angriffen mit Dynamitstangen gekonnt aus und setzten Nadelstiche gegen den Obermotzt bis er am Boden liegt.

Dann kehren wir in unser Dorf zurück und können mit einem Piraten sprechen. Dieser schickt uns auf eine weitere Mission die wir bestehen müssen um mit seiner Crew dann auf andere Inseln fliegen zu dürfen. Genau an diesem Punkt endet die aktuelle Early-Access-Version und wir sind geradezu beleidigt das wir nicht weiter spielen können, ein gutes Zeichen.

Fazit:

Ohha! Verdammt nochmal hier könnte ein großartiges Action-Adventure entstehen. Insbesondere Zelda-Fans sollten Windscape im Auge behalten. Hoffentlich kommt bald das nächste Early-Access-Update welches mit einer Burg, einem Friedhof sowie einer Krypta aufwarten wird.