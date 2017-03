Ulimate Marvel vs. Capcom 3 (XBox One) bei uns im Test

Ulimate Marvel vs. Capcom 3 hat schon so ziemlich jede existierende Plattform besucht. Nun ist die XBox One an der Reihe. Im Test zeigt das Beat ‚em Up das es kurzweiligen Spaß bringt. Kann es uns aber auch langfristig fesseln?

Großartige Heldenriege

In Ulimate Marvel vs. Capcom 3 treten die bekanntesten Helden der beiden Universen in farbenfrohen Kämpfen gegeneinander an. Marvel führt beispielsweise Spiderman, Wolverine, Deadpool oder den Ghost Rider und etliche weitere Charaktere in die Arenen. Capcom haltet, meiner Meinung nach, mit nicht ganz so interessanten Charakteren dagegen wie beispielsweise dem Nemesis-Zombie aus Resident Evil, Frank West aus Dead Rising oder Ryu aus Street Fighter. Alles in allem ist die Auswahl aber gut und es macht Spaß mit den unterschiedlichen Kämpfern herum zu probieren.

Optische Zwerge treten gegen wahre Kolosse an. Das tut aber nichts zur Sache, es gewinnt derjenige der seinen gewählten Charakter besser beherrscht. Mir gefallen die agilen und trotzdem durchschlagkräftigen Kämpfer am besten wie beispielsweise Deadpool.

Hier seht ihr die komplette Heldenriege. Unser Team direkt vor dem Kampfbeginn.



Arcade-Prügelei

Ulimate Marvel vs. Capcom 3 setzt auf relativ unkomplizierten Arcade-Spaß. Gegen die K.I. verlieren wir keinen einzigen Kampf, nicht Mal den ersten. Einzig und allein der Endboss Loki stellt eine wirkliche Herausforderung dar. Der Offline-Modus wird durch eine kleine „Story“ zusammen gehalten. Hier wäre definitiv mehr möglich gewesen, anno 2017 darf auch ein Beat ‚em Up gerne eine Story mit fetten Videos auffahren. Dass sie es könnten beweist das geniale Intro.

Der Offline-Modus kann uns also nicht lange beschäftigen, wir flüchten in den Multiplayer oder kämpfen vor einem TV gegen Freunde. Im Online-Modus müsst ihr dann auch die komplexeren Manöver und das Blocken beherrschen sonst werdet ihr von der Community regelrecht zerfleischt. Mit Kumpels entfaltet der unkomplizierte Genre-Vertreter aber seinen vollen Spaßfaktor. Ein paar Runden einspielen und schon geben wir uns die schönsten Kombos gegenseitig aufs Maul.

Helden versus Herolde

Im Spielmodus „Helden versus Herolde“ müssen wir uns für eine der beiden Seiten entscheiden. Entweder wir kämpfen für die gute Seite und den Frieden ober wir helfen den bösen Jungs und veranstalten dadurch Chaos. Der Modus kann offline sowie online gespielt werden.

Durch gewonnene Kämpfe erobern wir Gebiete für unsere Fraktion. Als Lohn für unsere Mühen erhalten wir Karten von besiegten Gegnern. Mit den Sammelkarten können wir uns ein kleines Deck, bestehend aus drei Karten, basteln. Dadurch erhalten unsere Kämpfer diverse Vorteile wie beispielsweise Heilung über Zeit oder wir erhöhen den Schaden der Angriffe.

An dieser Stelle wollen wir noch die abartig schweren Herausforderungen erwähnen. Zu jedem spielbaren Charakter (insgesamt 48) gibt es zehn Herausforderungen die uns alles abverlangen. Timing, Kombos und auswendig gelernte Manöver sind hier notwendig um das zu überstehen.

Fazit:

Ulimate Marvel vs. Capcom 3 ist meiner Meinung nach für die schnelle Runde zwischendurch geeignet. Am besten spielt sich der Titel mit Freunden direkt im Couch-Coop gegeneinander. Um mich länger zu fesseln fehlen einfach mehr Spielmodi wie beispielsweise eine Story.