Trivial Pursuit Live! bei uns im Test

Was waren das früher noch für Zeiten. Die gesamte Familie war versammelt und hat gemeinsam ein Brettspiel gespielt. Mit Würfel und Karten. Die heutige Generation schüttelt darüber wohl mittlerweile nur noch den Kopf. Heute werden Brettspiele mit dem Controller gespielt. Und auch das allseits beliebte Trivial Pursuit macht da keine Ausnahme. Wir haben uns die Xbox One Version angesehen.

Wer braucht heute noch ein Brettspiel?

Ein echtes Brettspiel hat seinen eigenen Charme. Man kann es nicht mit einer virtuellen Version vergleichen. Aber trotzdem können solche Spiele dennoch Spaß machen und für ein paar spannende Runden einladen. Trivial Pursuit Live! bringt das wohl bekannteste Frage & Antwort Spiel auf die Xbox One. Für 14,99 € gibt es 1200 Fragen aus aller Welt und verrückte Charaktere.

Das Spielprinzip ist klar und hält sich dabei an die Vorgaben des Brettspiels. Ziel ist es als erster sechs Wissensecken zu sammeln. Diese sind aufgeteilt in den Kategorien Geschichte, Geografie, Unterhaltung, Sport & Freizeit, Kunst & Literatur und Wissenschaft & Technik. Trivial Pursuit Live! ist eine interaktive Spielshow geworden, die euch ins virtuelle Fernsehstudio versetzt. Aufgemotzt mit passender Hintergrundmusik und einer netten Moderatorin kann es auch schon losgehen.

Zusammen macht es mehr Laune

Ihr habt die Wahl ein eigenes lokales oder ein Xbox Live Spiel zu starten. Bis zu vier Spieler dürfen um Wissensecken kämpfen. Außerdem habt ihr noch die Wahl ob ihr eine kurze Show mit drei Runden oder eine längere mit fünf Runden spielen wollt. Natürlich macht es mit Freunden gleich mehr Spaß als ganz alleine. In der Show warten verschiedene Spielrunden auf euch, die per Zufall ausgewählt werden.

Es gibt insgesamt sieben verschiedene Arten der Runde und somit auch verschiedene Antwortmöglichkeiten. So müsst ihr bei manchen Fragen die richtigen auswählen und scheidet aus sobald ihr die falsche gewählt habt. Bei manchen habt ihr nur zwei Auswahlmöglichkeiten und müsst möglichst die richtige davon auswählen. So kommt Abwechslung in die Quiz-Show und das Spiel nimmt Fahrt auf. Am spannendsten ist natürlich am Ende die Finalrunde – hier müsst ihr soviele Fragen wie möglich richtig beantworten um am Ende Quiz-König zu werden. Selbst wenn ihr schon fast nicht mehr dran glaubt, kann hier noch alles passieren.

Abstürze sorgen für Frust

Das Konzept von Trivial Pursuit Live! ist gut umgesetzt worden, hat aber auch mit einigen kleinen Lastern zu kämpfen. In unserem Test haben wir leider mit einigen technischen Problemen zu kämpfen gehabt. So wurde das Spiel mittendrin plötzlich abgebrochen und all unsere Erfolge waren dahin. Auch Online gab es da einige Probleme, die hoffentlich bald per Update bereinigt werden. Insgesamt drei mal ist das Spiel komplett stehen geblieben und es hat sich nix mehr gerührt. Da half nur noch das Ausschalten der Konsole – und das mitten im Spiel.

Im Großen und Ganzen ist Trivial Pursuit Live! aber eine coole Brettspiel-Umsetzung geworden. Sie wird euch sicher den einen oder anderen langweiligen Abend retten. Besonders mit mehreren Personen macht es richtig Laune. Doch bedenkt immer: Auch wenn ihr euch wie der sichere Sieger fühlt ist noch alles möglich. Wir haben das am eigenen Leib gespürt. Und die Enttäuschung ist danach genau so groß wie bei einem Brettspiel damals auf dem Wohnzimmertisch.

Fazit:

Trivial Pursuit Live! ist spannend, abwechslungsreich aber leider doch mit einigen Abstürzen behaftet. Da habt ihr gerade einen Lauf und plötzlich ist das Spiel vorbei. Einfach so. Das ist ärgerlich. Ich denke aber das sich die Entwickler das schon zu Herzen nehmen werden und schon bald ein passendes Update veröffentlichen. Dann steht dem lustigen Quiz-Abend auf der Xbox One nix mehr im Weg.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag