This is the Police bei uns im Test

Bei This is the Police müssen wir einen Polizeichef auf seinem Weg zum Ruhestand begleiten und sorgen dabei nicht gerade selten für Reibungspunkte mit der Mafia, dem Bürgermeister oder dem FBI. Wie uns dieser Titel allgemein gefallen hat erfahrt ihr in unserem aktuellen Testbericht.

Der Anfang vom Ende..

In den ersten Spielminuten waren wir tatsächlich ein wenig überrascht, als wir uns durch die ersten Schlagzeilen der Zeitungen durchklicken mussten. Denn noch vor dem Betreten des eigentlichen Reviers haben wir von unserem Rücktritt erfahren. Ab dann verläuft eigentlich erst einmal alles genau so, wie wir es aus den ältesten Krimis kennen dürften. Ein alter Polizeichef, deutlich gekennzeichnet von der Kriminalität und der Korruption, schleppt sich in sein Auto und fährt zur Arbeit. In schauriger Atmosphäre waren wir uns nicht ganz sicher, was bald eher seinen Geist aufgeben wird. Das alte Auto, welches deutlich vor sich hin röchelt, oder die Lunge unseres Protagonisten, welcher stets mit frischem Rauch gefüttert wurde. Zumindest konnte das Entwicklerstudio Weappy Studio trotz der comichaften Grafik für eine gute Atmosphäre sorgen, mit welcher wir uns sofort identifiziert haben.

Der träge Alltag

Nach der ausführlichen Einführung in unseren Protagonisten, welcher schon mehr als nur innerlich gekündigt hat, werfen wir nun das erste Mal unseren Blick auf das eigentliche Spielfeld. Der schräge Blickwinkel auf eine statische Stadt, lediglich bestehend aus grauen Balken und umher fahrenden Polizeiwägen, passt zwar zum grafischen Umfeld, ist jedoch nicht wirklich einladend gewählt, sondern lediglich zweckmäßig. Vielleicht hat man auch die triste Farbauswahl getroffen, um der Ausweglosigkeit mehr Kraft zu verleihen. Zumindest werden Vorfälle, um welche man sich kümmern muss, farblich hervorgehoben. Auf diese Art und Weise wird jedoch ein gewisser Überblick aufgebaut. Kurz gesagt: sobald etwas farblich erscheint können wir als Polizeichef reagieren und unsere Streifenwägen losschicken. Neben kleineren Raufereien zwischen Ehepartnern, Lärmbelästigungen und Raub müssen wir unsere Kollegen auch zu Fällen mit Brandstiftung, Vergewaltigung oder Amoklauf schicken.

Das klingt zunächst nach einem einfachen dirigieren der Polizeikräfte. Aber glücklicherweise hängt der Erfolg einer Mission von mehreren Faktoren zusammen. Denn Alter und Fähigkeit unserer Einsatzkräfte sind zudem von großer Wichtigkeit. Wo eine Polizistin, welche kurz vor ihrer Pension steht, bei einem Ehekrach noch für gute Laune sorgen kann wird diese bei einem Amoklauf wohl an ihre Grenzen stoßen. Neben diesem Kriterium kann man auch die Menge der Einsatzkräfte auswählen uns selbst für brisantere Missionen ein Sondereinsatzkommando beordern.

Ausfälle mit Folgen

Unsere Hauptaufgabe ist eigentlich klar definiert, denn wir müssen die Stadt in unseren letzten 180 Tagen vor dem Untergang bewahren. Dies ist jedoch nicht immer so einfach, da es immer auf die Missionen ankommt, welche an Brisanz natürlich stetig gesteigert werden. Je nach gefährlichkeit kann es sogar dazu kommen, dass Kollegen (neben möglichen Zivilisten) ebenso zu Opfern eines Verbrechens geworden sind. Diese Ausfälle sind besonders schmerzlich, wenn es sich um Fähige Kollegen gehandelt hat. Denn unser Personal kann im Laufe der Zeit an Erfahrung und Effizienz hinzugewinnen. Jedoch wird es neben tödlichen logischerweise auch krankheitsbedingte Ausfälle geben. Selbst manch eine Kündigung wurde uns schon auf unseren virtuellen Schreibtisch geklatscht. Besonders hart trifft uns das, wenn die Stadt gerade im Chaos zu versinken scheint und wir eigentlich ein recht fähiges Team aufgebaut haben. Somit müssen wir die aktuelle Jobbörse immer im Auge behalten, um potentielle Nachkömmlinge anzuwerben.

Enscheidungsvielfalt am Tatort

Glücklicherweise wird man seine Einsatzkräfte nicht nur zu den Tatorten schicken, sondern hat zudem eine eingeschränkte Entscheidungsfreiheit. Neben einer kurzen Text-Einführung über die Mission wird man somit meistens zwei Auswahlmöglichkeiten haben, welche den Ausgang eines Auftrages maßgeblich beeinflussen kann. Meistens wird man zwischen einer aggressiven und einer subtilen Verfahrensweise auswählen können. Während unserer Spielzeit kam es uns jedoch so vor, als ob der Erfolg einer Mission lediglich von den Einsatzkräften abhängt und nicht von der Entscheidung des Vorgehens selber. Im Großen und Ganzen baut man somit zumindest eine gewisse Abwechslung im sich ständig wiederholenden Spielalltag auf.

Interessant ist es zudem, dass es selbst Situationen geben wird, bei welchen wir uns mit der öffentlichen Meinung auseinandersetzen müssen. Beispielsweise forderte diese unter anderem die Entlassung aller schwarzen und/oder weiblichen Polizisten. Ob man diese ignoriert oder tatsächlich in die Tat umsetzen will kann der Spieler selber entscheiden. Interessant ist an dieser Stelle nur, dass man für Entlassungen triftige Gründe nachweisen muss. Das Alter oder Versagen in vielen Fällen wären mögliche Gründe jemanden des Revieres zu verweisen.

Netter Nebenverdienst

Aber selbst mit weißer Weste kann man sein Personal zum abtritt bewegen, wenn auch nicht auf eine wirklich subtile Art und Weise. Denn wenn man genügend Vertrauen und Geld besitzt kann man sich zudem an die Mafia wenden, welche sich durch Auftragsmorde um das Ableben der gewünschten Person kümmern kann.

Damit wir aber auch tatsächlich mit der Mafia kooperieren können bedarf es weiterer Handlungen als die eigentliche Bezahlung. Denn unser monatliches Einkommen wir hierfür bei langem nicht ausreichend sein. Um die Haushaltskasse für solche Aktionen füllen zu können wird man bei manch einer Hausdurchsuchung einfach die gefundenen Drogen sowie Waffen an die Mafia verkaufen können. Somit bleibt das Geld zumindest in diesem kleinen aufgebauten Geschäftszweig, wenn auch ethisch verwerflich.

Aber selbst wenn man sich einen netten Nebenverdienst aufbauen möchte muss man auf seine Vorgehensweise achtgeben. Denn bei einem zu offensichtlich kriminellen agieren wird sich mit der Aufsichtsbehörde rumplagen müssen – und dort werden selbst die eigenen Mitarbeiter ausgefragt. An dieser Stelle nimmt die persönliche Zufriedenheit jedes Mitarbeiters eine wichtige Rolle ein. Denn desto unzufriedener diese mit ihrem Arbeitgeber sind, desto eher sind diese auch gewillt eine Aussage gegen euch zu machen. Irgendwie erinnert uns die Welt von This is the Police doch an Sin City.

Fazit:

Irgendwie kann This is the Police durch seinen eindrucksvollen und atmosphärischen Erzählstil für eine gewisse Begeisterung sorgen. Zumindest was den Hintergrund dieses Spieles anbelangt. Vom spielerischen Aspekt betrachtet beschränkt sich das Spiel eigentlich nur auf die Personalsuche, der Auftragsverteilung sowie dem Abklappern von spontanen Entscheidungen. Bereits nach kurzer Zeit hat sich eine gewisse Routine eingelebt, welche nicht an Abwechslung zunehmen wird.

Das ist schade, vor allem weil der anfängliche Auftritt des alternden Polizeichefs durchaus seinen Charme aufbauen konnte.