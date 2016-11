Sword Art Online: Hollow Realization bei uns im Test

Sword Art Online: Hollow Realization soll ein JRPG-Neulingen, einen Einblick in eine neue japanische Rollenspiel-Reihe geben. Zumindestens erfhofft sich das Bandai Namco. Und die Chancen dafür stehen gar nicht mal so schlecht.

Die Welt von Sword Art Online, war lange Zeit nur unter astreinen Anime-Fans ein wirkliches Thema. Das lag unter anderem daran, dass die Geschichte und die Charaktere einfach viel zu komplex und verstrickt waren. Mit Hollow Realization, will man das jetzt aber ändern und die Serie auch Anime-Neulingen näherbringen.

Hi, my name is…

Die Story ist dabei ebenso interessant, wie komplex. In der nahen Zukunft, ist die Technik der Virtuellen Realität so krass entwickelt, dass man mit einer VR-Brille komplett in ein Spiel eintauchen kann. Was zunächst groß gehyped wird, führt jedoch schnell zu ziemlich großen Problemen, denn einige Programmierer schließen die Spieler in die virtuellen Welten ein. Wenn sie dort sterben, sind sie auch im echten Leben weg vom Fenster. Um dem virtuellen Wahnsinn zu entkommen, muss man jedes Level, inklusive Endboss bezwingen. Kirito, die Hauptfigur der Serie, hat genau das geschafft. Jeder normal denkende Mensch würde jetzt sagen: „Das mache ich nie wieder!“, doch Kirito stürzt sich bedenkenlos in den neuen Teil der Spiele-Reihe und die Welt Ainground.

Genretypisch, könnt ihr am Anfang des Spiels, das Aussehen von Kirito einstellen. Falls euch eure Auswahl später nicht mehr gefällt, könnt ihr diese sogar wieder ändern. Nach dem Intro werdet ihr direkt in die Spielwelt, also in die Spielwelt des VR-Spiels, geworfen und mit den Spielmechaniken bekannt gemacht. Hier wird direkt deutlich, dass man Neulingen den Einstieg erleichtern möchte. Am Anfang ist das voll in Ordnung, doch irgendwann unterbrechen die Einblendungen den Spielfluss und stören.

Es fehlt an Abwechslung

Den Großteil der Hauptstory erleben wir durch animierte 2D-Filmchen, die auch mal etwas länger sein können. Wenn wir auf eine neue Person treffen, dann wird uns von Kirito ihre Vorgeschichte erzählt. Dadurch wird Serien-Einsteigern ein klarer Überblick verschafft. Leider lernen wir so viele neue Leute kennen, das wir eigentlich ein kleines Buch darüber führen müssten. Das wäre nicht der Fall, wenn die Charaktere nicht so klischeebehaftete 08/15-Typen wären, die keinen Eindruck beim Spieler hinterlassen. Später kann man dann auch interaktive Gespräche führen und so die Beziehung zu einer Person beeinflussen. Die Sims lassen grüßen.

Und was macht man so, abseits der Hauptquests oder den ganzen Gesprächen, in der frei begehbaren Stadt? Na, man nimmt Aufgaben an, um sich zu verbessern und bestimmte Gegenstände einzusammeln. Dafür muss man nur an eine Tafel in der Stadt gehen und eine Quest starten. Doch wer jetzt kleine Geschichten und interessante Aufgaben erwartet, wird mit dem Kopf volles Pfund in den vergammelten Einheitsbrei gedrückt, den es vor ein paar Jahren mal zum Mittagessen gab. Klingt lustig – ist es aber nicht. In Sword Art Online sind sehr simpel gehaltene Schema X Aufgaben alltag. Was man dem Spiel jedoch positiv anrechnen muss ist, das man immer wieder mit coolen Waffen oder Rüstungsteilen belohnt wird, wenn man sich durch die langweiligen Nebenaufgaben gekämpft hat.

Feinschliff? Was ist feinschliff?

Das mit den langweiligen Aufgaben, wäre nur halb so schlimm, wenn man eine schöne Grafik, eine abwechslungsreiche Umgebung, ein spaßiges Kampfsystem und ein bemerkbares Verbessern des Charakters hat. Tja, blöd nur, dass das alles nicht so richtig zutreffen will. Die Grafik wirkt leicht altbacken, für ein PS4-Spiel aus dem Jahre 2016 und die Spielwelt ähnelt ein wenig den Nebenquests – sie ist unglaublich abwechslungsarm.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer war da eigentlich das Echtzeit-Kampfsystem. Durch die Kombination aus Schlag-Kombos, verschiedenen Fähigkeiten und dem kommandieren und koordinieren der Begleiter, hätte dieses nämlich echt interessant sein könne. In der Praxis enden die Kämpfe aber meistens nur in wildem gedrücke der Kreis- und Dreiecks-Taste. Ein letzter Punkt wäre noch das Aufleveln des Helden – ein wirklich wichtiger Punkt sogar. In Sword Art Online, dient die Höhe deiner Stufe leider nur als Angabe, mit welchen Gegnern du mithalten kannst. Das Aufleveln passiert eher beiläufig, bietet aber die Möglichkeit, die gewonnenen Punkte so einzusetzen, dass es euren Spielstil unterstützt.

Fazit

Meine Erwartungen an Sword Art Online: Hallow Realization, waren nicht wirklich hoch und trotzdem bin ich enttäuscht. Wieso? Weil hier echt viel Potenzial liegen gelassen wurde. Man hat eine echt interessante Story, in der Theorie, ein gutes Kampfsystem und gute Ansätze in der Charakter-Entwicklung und trotzdem kommt nur ein, wenn überhaupt, mittelmäßiges Rollenspiel dabei heraus, das nicht mehr zeitgemäß ist, sowohl in Sachen Grafik, als auch im Quest-Design. Sehr, sehr schade. Wirklich.