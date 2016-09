Super Treasure Arena bei uns im Preview

Super Treasure Arena ist via Steam auf dem PC in den Early-Access gestartet. Das Indie-Game richtet sich besonders an Koop-Spieler, sowohl vor einem Bildschirm als auch im Online-Multiplayer. Ob ihr jetzt schon zugreifen sollt klärt unser Preview.

Vier Helden

In Super Treasure Arena stehen euch aktuell vier Helden zur Verfügung das wären der Warrior, Mystic, Rogue und der Mage. Leider unterscheiden sie sich aktuell nur im Aussehen, hier könnten die Entwickler in der fertigen Version für mehr Abwechslung sorgen.

Zu den vier Helden gesellen sich aktuell zwei Spielmodi welche Offline vor einem Bildschirm gemeinsam gespielt werden können oder ihr begebt euch in den Online-Multiplayer. Fehlen euch die Mitspieler können die Kontrahenten durch die K.I. ersetzt werden.

Die zwei Modi heißen „Free for All“ und „Treasure Run“. Free for All ist klassisches Deathmatch, jeder ist sich also selbst am nächsten. Gewinner ist derjenige der am meisten Münzen aufsammelt, es wird also nicht nach Kills gereiht. In Treasure Run ist es euer Ziel eine Schatzkiste in eure Basis zu bringen, dann schreibt ihr erst Punkte an. Mehr Spielmodi und ganz besonders Team-Spielmodi würden Super Treasure Arena gut tun, uns schwebt da CTF (Capture the Flag) oder TDM (Team-Deathmatch) vor. Das würde die Bandbreite erhöhen und so für längeren Spielspaß sorgen.

Die Spielmechanik

Jeder Spieler startet in einer Ecke der Karte, dort gilt es dann zuerst eine brauchbare Waffe zu finden. Mit dem Standard-Meinungsverstärker werdet ihr allerdings nicht viel Freude haben, zu lange dauert das Eliminieren der Gegner. Zum Glück liegen überall diverse Schießprügel herum, einfach darüber hinweg laufen und schon ist die Waffe ausgerüstet.

Gesteuert wird in klassischer Twin-Stick-Manier, das Gameplay selbst ist pure Arcade-Power und auf den schnellen Spaß ausgelegt. Steuern könnt ihr Super Treasure Arena entweder mit der Tastatur oder dem Gamepad. Wir empfehlen eindeutig letzteres.

Im folgenden Gameplay-Video seht ihr das Kleinod in Bewegung und könnt so ganz gut abschätzen ob der Titel für euch interessant wäre.

Gameplay-Trailer:

Fazit:

Super Treasure Arena könnt ein flotter Koop-Spaß werden. Wer den Entwickler unterstützen möchte kann bereits zuschlagen. Wir empfehlen allerdings noch zu warten, aktuell wird noch relativ wenig geboten. So ist bereits nach ein paar Spielstunden die Luft raus.