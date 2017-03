Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition bei uns im Test

Eines der am meist gespielten Kartenspiele weltweit wagt sich in Form von Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition auf meinen PC. Etliche Filme haben sich bereits um die Zahl 21 und das Kartenspiel gedreht. In jedem Casino, das etwas auf sich hält, darf neben Poker natürlich Blackjack nicht fehlen. Die Regeln sind einfach, jeder kann es erlernen aber man kann sich auch etliche Strategien zurecht legen oder wenn man ganz ein freches Zockerexemplar ist, sogar die Karten zählen. Klingt doch gut nicht wahr? Ob das Spiel die Faszination rüber bringen kann klärt unser Testcheck.

Street Fighter lässt grüßen

Das Beste an Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition ist das Artwork. Die Grafik, der Sound und die Aufmachung der Matches orientieren sich am Beat ‚em Up Street Fighter 2 aus dem Jahre 1991. Da kommen nostalgische Gefühle auf und man fühlt sich direkt zu Hause.

Die Spielregeln selbst wurden natürlich vom Kartenspiel umgesetzt. Insgesamt wird mit 312 Karten gespielt. Bildkarten also Bube, Dame und König zählen jeweils 10 Punkte, die Punktekarten also angefangen von der zwei bis hin zu neun zählen ihren entsprechenden Wert. Das Ass hingegen wird als 1 oder 11 gezählt, je nachdem wie es dem Spieler besser zur Situation passt. Ziel ist es näher an die 21 Punkte heran oder direkt darauf zu kommen als der Croupier (Dealer, Kartengeber) und unser Gegenspieler. Dazu gesellen sich noch ein paar weitere Kniffe die ihr bei Wikipedia nachlesen könnt.

Reiner Singleplayer?

Die Antwort muss leider eindeutig ja heißen. Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition bietet zwar durchaus auch einen Multiplayer-Modus an aber da sind schlicht und einfach keine Spieler anwesend, was einfach sehr schade ist. Der Singleplayer-Modus wird euch nämlich nicht sehr lange beschäftigen. In diesem Modus geht es darum alle anderen KI-Figuren zu besiegen. Ist das geschafft ist das Spiel beendet. Das Ganze dauert aber maximal eine Stunde und das ist definitiv viel zu wenig.

Eine simultane Veröffentlichung auf Smartphones und Tablets hätte hier sicherlich helfen können. Zudem ist der Preis etwas arg hochgegriffen, kostet das Indiespiel doch 11,99€. Man muss also festhalten das sich ein Kauf zum Vollpreis derzeit nicht lohnt, es ist schlicht niemand anwesend mit dem man sich messen könnte.