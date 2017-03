Styx: Shards of Darkness bei uns im Test

Bei Styx: Shards of Darkness handelt es sich um den Nachfolger des leider recht unbekannten Styx: Master of Shadows. Der Titel erschien bereits 2014 und blieb, trotz guter Rezensionen, unter dem Radar vieler Leute. Mit dem Nachfolger will man versuchen auf der aktuellen Stealth-Welle mitzuschwimmen, die Spiele wie Dishonored 2 oder auch Deus Ex: Mankind Divided letztes Jahr wieder ins Rollen gebracht haben. Ob die Entwickler das hinbekommen haben, erfahrt ihr in unserem etwas verspäteten Test-Bericht. Viel Spaß!

Achja, endlich mal wieder ein Hauptcharakter nach meinem Geschmack. In Shards of Darkness schlüpfen wir nämlich in die Rolle des stinkenden, zynischen und mit Gift um sich spuckenden Goblins Styx. Unseren Antihelden kennen wir, wie bereits erwähnt, aus Styx: Master of Shadows von 2014. Der kleine Goblin unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von seinen Artgenossen. So hat er zum Beispiel die menschliche Sprache gelernt, ist ziemlich klein und hat sich für eine „Karriere“ als Meisterdieb und Auftragsmörder entschieden. Den Vorgänger muss man tatsächlich nicht gespielt haben, um den zweiten Teil der Reihe vollständig zu verstehen. Die Story, die über zehn Missionen hinweg erzählt wird, dient leider nur als Kleber, der die Missionen zusammenhält. Wer hier also einen großen Plot mit diversen Wendungen und Überraschungen erwartet ist leider fehl am Platz.

Fans von Fantasy-Welten und Wesen kommen trotzdem auf ihre Kosten. Die Areale durch die wir uns schleichen sind schön Abwechslungsreich gestaltet und beheimaten unter anderem Zwerge, Elfen und andere Wesen. Apropos Areale, diese sind besonders wichtig, da wir uns in denen auf unsere Missionen begeben. Diese reichen von der einfachen Suche nach Hinweisen oder Gegenständen bis hin zu Auftragsmorden und Diebstählen. Typische Aufgaben im Leben von Styx. Bei jeder Mission haben wir (fast) komplette Handlungsfreiheit. Das kann teilweise sogar überfordern, da die Areale riesig und die verschiedenen Lösungswege schier unendlich sind. Was aber definitiv nichts schlechtes sondern viel mehr etwas schönes ist. Natürlich gibt es aber auch Spieler, die nicht besonders auf solch eine Offenheit stehen und lieber ein wenig geführt werden. Ich persönlich bevorzuge eigentlich einen Zwischenweg, also zu viel Offenheit kann mir ein Spiel schon zerstören, anders rum kann das zu viel Eingrenzung aber auch.

Klein, unauffällig aber leider auch schwach…

In den meisten Missionen, in denen wir einen Mord begehen sollen, wird leider der Game Over-Screen zu einem unserer besten Freunde. Styx ist nur mit einem Dolch bewaffnet, der ist aber nur dann tödlich, wenn wir uns unbemerkt an unser Opfer heranschleichen. Einen offenen Kampf verlieren wir in rund 99% der Fälle. Auf der einen Seite ist das natürlich gut, da es den Spieler dazu auffordert sich Gedanken bei seinen Aktionen zu machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Faktor der das Spiel echt schwer und frustrierend macht. Da hilft selbst der recht coole Todes-Bildschirm nichts, in dem Styx den Spieler anpöbelt und auslacht.

Wie bereits erwähnt, geht es nicht in jeder Mission darum zu Töten. In vielen Missionen müssen wir auch einfach nur durch intelligentes Schleichverhalten und diverese Ablenkungsmanöver von A nach B kommen ohne entdeckt zu werden. Damit das auch nicht zu einfach wird, verzichtet man ganz bewusst auf eine Betäubungs-Möglichkeit. Styx macht einfach keine halben Sachen. Entweder wir töten unsere Gegner oder wir lassen es. In jeder Mission können wir, zusätzlich zu unseren eigentlichen Missionszielen, auch noch weitere Aufgaben erfüllen. So gibt es zum Beispiel Medaillen für unsere Schnelligkeit, getötete Gegner oder gefundene Schätze. Die Schnelligkeits-Medaillen können dabei wohl besonders für Speedrunner interessant sein.

RPG-Elemente dürfen bei Shards of Darkness natürlich nicht fehlen!

Inzwischen gehört es ja fast zum Standard einen kleinen Skilltree in Spiele einzubauen. Das ist auch hier wieder der Fall. So haben wir einen mehrstufigen Talentbaum, mit dem wir unter anderem neue Gadgets für Styx freischalten können. Nach jeder abgeschlossenen Mission können wir unsere gesammelten Erfahrungspunkte in jenen Baum investieren. Durch die verschiedenen Freischaltungen können wir primär unseren eigenen Spielstil immer weiter ausbauen. Ähnlich wie bei Dishonored 2 oder auch Deus Ex: Mankind Divided. Sollten wir mal einen Fehlgriff gemacht haben ist das nicht schlimm, in unserem Unterschlupf können wir Talente auch wieder verlernen. Kostenfrei natürlich.

Zum Abschluss dieser kleinen Review will ich noch einmal auf einen Punkt eingehen, den ich anfangs erwähnt habe. Die Offenheit des Spiels. Das Spiel kann für Neulinge des Genres und der Reihe wirklich unübersichtlich wirken und es dauert ein bisschen, bis man sich an die verschiedenen Gegner etc. gewöhnt hat. So waren meine ersten Stunden mit Shards of Darkness ziemlich frustrierend. Wer diesen frustrierenden Anfang jedoch durchsteht, aus seinen Fehlern lernt und Styx‘ Talente weise ausbaut, bekommt nach ein paar Spielstunden ein deutlich besseres Spielerlebnis. Ein sehr hübsches, wohl gemerkt. Styx: Shards of Darkness weiß wirklich zu überzeugen mit seiner Grafik. Neben den schön gestalteten Arealen, wirken auch die Charakter-Animationen wunderbar.

Fazit

Styx: Shards of Darkness ist ein echter Geheimtipp. Trotz kleiner Schwächen, wie einer teilweise ungenauen Steuerung, dem schweren Einstieg oder der schwachen Story, bekommen wir hier ein doch recht gutes aber auch sehr forderndes Stealth-Adventure geboten. Fans des Vorgängers sollten genau so zuschlagen wie Genre-Fans. Alle anderen sollten sich vielleicht erstmal ein paar Videos dazu anschauen, können aber eigentlich auch fast bedenkenlos zugreifen. Am Besten natürlich den kommenden Games-Mag Stream zu Shards of Darkness.